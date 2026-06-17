Đầu giờ sáng nay, lướt qua các nền tảng mạng xã hội từ Facebook, Threads cho đến X, đi đâu cũng thấy cái tên Lionel Messi chễm chệ trên đỉnh thịnh hành toàn cầu. Ở cái tuổi 38, thời điểm mà hầu hết các huyền thoại cùng thời đã giải nghệ hoặc sang các giải đấu vùng trũng để dưỡng già thì người đàn ông này lại vừa làm một chuyện động trời: Lập cú hat-trick thần thánh ngay trận mở màn World Cup 2026, tiễn Algeria rời sân với thất bại cay đắng 0-3.

Nhìn Messi thanh thoát đi bóng, tung cú cứa lòng găm thẳng vào góc chết rồi ăn mừng ngạo nghễ trước 80.000 khán giả, người ta chỉ biết thốt lên: Trời ơi, Messi bị làm sao thế này? Sao anh cứ bị... "phong độ lâu bền" đến mức vô lý như vậy?

"Tác hại" của việc đàn ông "đeo gông vào cổ"

Có một nghịch lý vui trong giới quần đùi áo số: Khi các cầu thủ lập gia đình, gánh nặng bỉm sữa và trách nhiệm tổ ấm thường dễ khiến họ phân tâm, phong độ sa sút. Nhưng với Messi, kể từ ngày chính thức "đeo gông vào cổ" vào mùa hè năm 2017, người đàn ông này không những không yếu đi mà ngược lại, sự nghiệp ngày càng thăng hoa, bền bỉ đến kinh ngạc.

Từ một siêu sao gánh vác áp lực vô hình, Messi bước vào chương đẹp nhất cuộc đời khi lần lượt làm cha của ba cậu nhóc Thiago, Mateo, Ciro, và làm chồng của người phụ nữ duy nhất đời mình. Chính việc làm "ông bố, ông chồng" toàn thời gian đã định hình nên một Messi phiên bản điềm đạm, vững chãi và không thể bị đánh bại trên sân cỏ.

Gia đình không phải là rào cản, mà chính là "liều thuốc tăng lực" tối thượng. Khi nội tâm của một người đàn ông đạt đến trạng thái bình yên tuyệt đối bên vợ con, đôi chân của họ trên sân cỏ tự khắc sẽ thanh thoát và tự do.

Cú "đại bạo" World Cup 2026 và những kỷ lục của người "chậu hoa đã có chủ"

Lý do Messi trở thành từ khóa nóng nhất thế giới hôm nay không chỉ vì 3 bàn thắng thuần túy, mà vì đằng sau đó là sự rung chuyển của cả lịch sử bóng đá thế giới. Hãy nhìn vào những gì người đàn ông U40 này vừa làm được trong vỏn vẹn 80 phút thi đấu trên sân rạng sáng nay:

San bằng kỷ lục vĩ đại nhất: Với 3 bàn thắng vào lưới Algeria, Messi chính thức cán mốc 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Kỷ lục 6 kỳ World Cup: Anh trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử ra sân thi đấu tại 6 vòng chung kết World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Messi bao lần rơi nước mắt trên sân cỏ vì... quá hạnh phúc

Cột mốc 200 trận ĐTQG: Trận đấu này cũng đánh dấu ngày anh tròn 200 lần khoác áo đội tuyển Argentina – một con số không tưởng về sự bền bỉ.

Trong khi các đàn em thế hệ mới đang ra sức bứt phá tốc độ, thì vị vua già ở "Vũ điệu cuối cùng" vẫn biết cách chiếm trọn mọi ánh hào quang bằng một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Đỉnh cao rất khó chạm tới, nhưng giữ được đỉnh cao suốt hai thập kỷ còn là điều hoang đường hơn. Từ một cậu bé 19 tuổi ghi bàn ở World Cup 2006, đến người đàn ông 38 tuổi lập hat-trick ở World Cup 2026, thế giới thay đổi ra sao, các thế hệ siêu sao đến rồi đi thế nào, riêng Messi thì vẫn ở đó.

Sự "lâu bền" đến mức đáng kinh ngạc này không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm hay chế độ dinh dưỡng khắt khe. Đi sâu vào góc độ tâm lý, một sự nghiệp kéo dài kỷ lục luôn cần một bệ phóng hậu phương vững chắc 100%.

Người ta thường bảo: "Sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ". Với Messi, câu nói này chính xác tuyệt đối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người phụ nữ ấy là Antonela Roccuzzo.

Quyền lực vô hình từ người vợ Antonela: Chiếc mỏ neo của thiên tài

Nếu như những siêu sao khác thường bị bủa vây bởi các scandal tình ái hay những ồn ào hậu trường làm phân tâm sự nghiệp, thì cuộc đời Messi lại là một dòng sông phẳng lặng nhờ có Antonela. Mối tình thanh mai trúc mã từ năm 7 tuổi tại Rosario đã trở thành "chiếc mỏ neo" tâm lý vững chắc nhất giữ chân thiên tài này ở lại với đỉnh cao qua các yếu tố cốt lõi.

Trở về nhà sau những áp lực nghẹt thở của truyền thông và hàng triệu kỳ vọng, Messi được là chính mình bên cạnh người phụ nữ đã yêu anh từ khi anh chưa có gì trong tay. Antonela không bao giờ can thiệp vào chuyên môn, không phát ngôn gây bão. Cô tạo ra một tổ ấm yên bình, giúp Messi tái tạo năng lượng tinh thần tốt nhất.

Để Messi cống hiến trọn vẹn cho World Cup 2026, Antonela cùng 3 cậu con trai đã đồng hành cùng anh định cư tại Mỹ kể từ khi anh chuyển sang Inter Miami vào năm 2023. Sự gần gũi của gia đình ngay tại quốc gia đồng chủ nhà World Cup chính là liều thuốc tâm lý cực lớn, giúp anh không phải chịu cảnh nhớ nhà, xa con trong một giải đấu khắc nghiệt.

Người quản trị cuộc sống hoàn hảo gọi tên cô vợ Messi. Đồng hành qua mọi biến cố từ thuở cơ hàn cho đến khi chạm đỉnh vinh quang, Antonela luôn đóng vai trò là "người giữ lửa". Cô là người kết nối, giữ cho các con một cuộc sống bình thường và giữ cho đôi chân của Messi luôn trên mặt đất.

Một thiên tài bóng đá có thể bị bào mòn bởi thời gian, nhưng một người đàn ông có một nội tâm hạnh phúc, một gia đình yên ấm và một người vợ thấu hiểu thì ý chí chiến đấu của họ sẽ không bao giờ cạn kiệt. Messi không già đi, anh chỉ đang tận hưởng thứ bóng đá hạnh phúc nhất của đời mình, với nguồn năng lượng được tiếp sức từ tình yêu vĩnh cửu phía sau lưng.