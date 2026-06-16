Từ nàng WAGs đến đế chế riêng với hàng chục triệu fan: "Quyền lực" thực sự phía sau World Cup 2026

Trong nhiều năm, khi nhắc đến các WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ), người ta thường nghĩ tới những người phụ nữ đứng trên khán đài cổ vũ người đàn ông của mình. Thế nhưng World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế rất khác: không ít người trong số họ đã trở thành những ngôi sao thực thụ, sở hữu sức ảnh hưởng, danh tiếng và thậm chí cả khối tài sản khiến công chúng phải nhìn nhận lại.

Mỗi kỳ World Cup, máy quay truyền hình luôn dành những khoảnh khắc đặc biệt cho khán đài. Chỉ cần một bàn thắng quan trọng xuất hiện, khán giả lập tức tò mò tìm kiếm hình ảnh người thân của các cầu thủ đang ăn mừng ra sao.

Nhưng nếu như 10 hay 20 năm trước, những người phụ nữ ấy chủ yếu được biết đến với danh xưng "vợ cầu thủ", thì hiện nay nhiều người đã sở hữu sự nghiệp riêng đủ lớn để không còn phụ thuộc vào hào quang của người bạn đời.

Sự thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều. Mạng xã hội, các nền tảng truyền hình trực tuyến và ngành công nghiệp người nổi tiếng đã tạo ra một thế hệ WAGs hoàn toàn khác: họ kinh doanh, làm truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân và kiếm tiền bằng chính tên tuổi của mình.

Victoria Beckham: Người phụ nữ khiến khái niệm WAGs thay đổi mãi mãi

Nếu phải tìm một cái tên mở đầu cho cuộc cách mạng ấy, đó chắc chắn là Victoria Beckham.

Nếu phải tìm một cái tên mở đầu cho cuộc cách mạng ấy, đó chắc chắn là Victoria Beckham.

Khi bắt đầu hẹn hò với David Beckham vào cuối những năm 1990, Victoria đã là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls – hiện tượng âm nhạc toàn cầu thời bấy giờ. Chính vì thế, ngay từ đầu, cô không phải người nổi tiếng nhờ bóng đá.

Sau khi rời âm nhạc, Victoria tiếp tục xây dựng thương hiệu thời trang riêng và trở thành một trong những nhà thiết kế có sức ảnh hưởng tại Anh.

Nhiều năm sau ngày David Beckham giải nghệ, tên tuổi của Victoria vẫn xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang lớn. Cô được mời tham dự các tuần lễ thời trang danh giá, sở hữu thương hiệu riêng và được công chúng nhớ đến như một doanh nhân thành đạt hơn là "vợ của Beckham".

Không quá khi nói rằng Victoria là người đầu tiên chứng minh một WAG hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao độc lập.

Georgina Rodríguez: Từ nhân viên bán hàng thành hiện tượng toàn cầu

Georgina Rodríguez có lẽ là người sở hữu hành trình đổi đời gây tò mò nhất.

Trong số những cái tên xuất hiện tại World Cup 2026, Georgina Rodríguez có lẽ là người sở hữu hành trình đổi đời gây tò mò nhất.

Năm 2016, cô vẫn là một nhân viên bán hàng tại Madrid khi gặp Cristiano Ronaldo. Khi ấy, ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ này sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất làng WAGs thế giới.

Mười năm sau, Georgina đã có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí quốc tế và sở hữu chương trình truyền hình thực tế riêng mang tên I Am Georgina.

Điều đáng chú ý là lượng khán giả theo dõi Georgina không hoàn toàn đến từ cộng đồng yêu bóng đá. Nhiều người quan tâm tới cô bởi câu chuyện cuộc sống, phong cách thời trang, cách nuôi dạy con cái và hành trình từ một cô gái bình thường trở thành người nổi tiếng toàn cầu.

Ronaldo có thể là người mở ra cánh cửa, nhưng chính Georgina mới là người biến cơ hội ấy thành một thương hiệu trị giá hàng triệu USD.

Shakira: Người nổi tiếng đến mức công chúng quên mất bạn trai là nhà vô địch World Cup

Shakira tham gia WC còn nhiều hơn cả bạn trai

Trường hợp của Shakira và Gerard Piqué có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất cho việc một người phụ nữ nổi tiếng hơn rất nhiều so với cầu thủ bên cạnh mình.

Khi bắt đầu mối quan hệ với Piqué, Shakira đã là siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới với hàng loạt bản hit quốc tế. Trong suốt thời gian họ gắn bó, lượng người hâm mộ và sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ Colombia luôn vượt xa người bạn đời.

Thậm chí sau cuộc chia tay ồn ào năm 2022, truyền thông quốc tế tập trung gần như hoàn toàn vào Shakira. Những ca khúc cô phát hành sau đổ vỡ liên tục tạo nên cơn sốt toàn cầu.

Nhiều người trẻ ngày nay biết Shakira là ai nhưng không hẳn biết Gerard Piqué từng vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha.

Đó là khoảng cách mà rất ít cặp đôi nổi tiếng có được.

Antonela Roccuzzo: Không cần scandal vẫn trở thành biểu tượng

Vợ của Lionel Messi gần như không tạo ra bất kỳ scandal nào trong suốt nhiều năm qua.

Nếu Georgina đại diện cho sự hào nhoáng, Antonela Roccuzzo lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Vợ của Lionel Messi gần như không tạo ra bất kỳ scandal nào trong suốt nhiều năm qua. Hình ảnh mà cô xây dựng xoay quanh gia đình, sự giản dị và câu chuyện tình yêu kéo dài từ thời thơ ấu với Messi.

Tuy nhiên, chính sự bền bỉ ấy lại giúp Antonela trở thành một trong những gương mặt được các thương hiệu quốc tế yêu thích nhất.

Cô sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo lớn và được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng của làng bóng đá thế giới.

Trong thời đại mà nhiều người nổi tiếng phải tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý, Antonela cho thấy đôi khi sự ổn định cũng có thể trở thành một thương hiệu.

Anna Lewandowska: Người phụ nữ kiếm tiền bằng chính năng lực của mình

Nhiều chuyên gia truyền thông tại Ba Lan đánh giá rằng Anna là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho thế hệ WAGs mới

Tại Ba Lan, Anna Lewandowska từ lâu đã không còn được nhìn nhận đơn thuần là vợ của Robert Lewandowski.

Xuất thân là vận động viên karate chuyên nghiệp, Anna sau đó xây dựng thành công hệ sinh thái kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình. Cô mở trung tâm huấn luyện, phát triển thương hiệu dinh dưỡng riêng, xuất bản sách và trở thành một trong những nữ doanh nhân có tiếng tại quê nhà.

Nhiều chuyên gia truyền thông tại Ba Lan đánh giá rằng Anna là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho thế hệ WAGs mới: không dựa vào danh tiếng của chồng để tồn tại, mà sử dụng cơ hội đó để phát triển sự nghiệp riêng.

Danh xưng "WAGs" đang trở nên quá nhỏ bé

20 năm trước, truyền thông thường mô tả những người phụ nữ này bằng một cụm từ rất đơn giản: vợ và bạn gái cầu thủ.

Nhưng đến World Cup 2026, cách gọi ấy dường như không còn phù hợp nữa.

Bởi phía sau những khán đài rực sáng là những doanh nhân, người mẫu, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và các ngôi sao truyền thông sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Họ không còn là phần phụ trong câu chuyện của các cầu thủ. Ngược lại, nhiều người đã tự viết nên câu chuyện thành công của riêng mình.

Có lẽ đó mới là thay đổi lớn nhất bên lề World Cup năm nay: những người phụ nữ từng được biết đến nhờ tình yêu với một ngôi sao bóng đá giờ đây đã đủ sức tỏa sáng bằng chính tên tuổi của mình.