5 nàng WAG kiếm tiền giỏi nhất thế giới: Bạn gái Ronaldo và vợ Messi góp mặt, nhưng đều xếp sau một người

Trong thế giới bóng đá hào nhoáng, các nàng WAGs – vợ hoặc bạn gái của những siêu sao sân cỏ – không chỉ gây chú ý bởi vẻ đẹp quyến rũ hay những khoảnh khắc tình tứ bên người thương, mà còn bởi tài năng kinh doanh và sự nghiệp rực rỡ. Từ sàn diễn thời trang, sân khấu âm nhạc đến mạng xã hội triệu người theo dõi, họ đã tự viết nên câu chuyện thành công, tích lũy khối tài sản đáng kinh ngạc.

Victoria Beckham

Tài sản ước tính: 70 triệu USD

Victoria Beckham, biệt danh "Posh Spice", là biểu tượng WAG với tài sản ước tính 70 triệu USD. Nổi tiếng cùng Spice Girls – nhóm nữ bán đĩa chạy nhất mọi thời, cô ghi dấu ấn với các hit như *Wannabe*. Sau âm nhạc, Victoria xây dựng đế chế thời trang từ năm 2008, với thương hiệu mang tên mình và nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Cùng chồng David Beckham, cặp đôi hợp tác với các thương hiệu danh tiếng, nâng tầm tài sản chung. Victoria không chỉ là vợ cựu đội trưởng Anh mà còn là doanh nhân thành công, kết hợp phong cách và kinh doanh sắc bén, trở thành hình mẫu WAG quyền lực.

Pilar Rubio

Tài sản ước tính: 60 triệu USD

Pilar Rubio, vợ của Sergio Ramos, sở hữu khối tài sản khoảng 60 triệu USD, đứng thứ hai trong danh sách WAG giàu nhất. Là một MC và phóng viên nổi tiếng Tây Ban Nha, cô gây chú ý khi dẫn chương trình hài "Se Lo Que Hicisteis".

Sự nghiệp truyền hình cùng các hợp đồng quảng cáo đã mang về cho Pilar nguồn thu nhập lớn. Kết hôn với Ramos năm 2019 sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi có bốn con trai. Với tài năng và nhan sắc, Pilar không chỉ là hậu phương vững chắc cho Ramos mà còn tự tạo dựng tên tuổi riêng, khẳng định vị thế trong giới WAG toàn cầu.

Perrie Edwards

Tài sản ước tính: 20 triệu USD

Perrie Edwards, thành viên nhóm Little Mix, có tài sản ước tính 20 triệu USD, góp phần vào tổng 40 triệu USD của hai thành viên nhóm trong danh sách. Nổi tiếng với các hit như "Shout Out to My Ex", Perrie là ngôi sao nhạc pop Anh quốc.

Cô đính hôn với cầu thủ Alex Oxlade-Chamberlain, người từng chơi cho Arsenal và Liverpool. Ngoài âm nhạc, Perrie phát triển thương hiệu cá nhân qua mạng xã hội và các dự án solo, củng cố nguồn thu nhập. Sự nghiệp vững chắc và tình yêu với Oxlade-Chamberlain giúp cô trở thành một trong những WAG nổi bật, kết hợp tài năng nghệ thuật và phong cách thời thượng.

Antonella Roccuzzo

Tài sản ước tính: 20 triệu USD

Antonella Roccuzzo, vợ Lionel Messi, có tài sản ước tính 20 triệu USD, góp mặt trong top WAG kiếm tiền giỏi. Là bạn thanh mai trúc mã của Messi, cô không chỉ là hậu phương mà còn là doanh nhân thành công. Antonella sở hữu thương hiệu thời trang trẻ em và hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn.

Với hơn 30 triệu người theo dõi trên Instagram, cô là một influencer quyền lực. Sống tại Mỹ cùng Messi và ba con, Antonella cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Sự kín đáo, thông minh và gu thời trang tinh tế giúp cô trở thành một trong những WAG được yêu thích nhất thế giới.

Georgina Rodriguez

Tài sản ước tính: 10 triệu USD

Georgina Rodriguez, bạn gái Cristiano Ronaldo, sở hữu tài sản khoảng 10 triệu USD, là một trong những WAG giàu có và ảnh hưởng. Từ một nhân viên bán hàng, cô trở thành người mẫu và influencer với hàng triệu người theo dõi trên Instagram.

Georgina hợp tác với các thương hiệu thời trang lớn và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Sống cùng Ronaldo tại Ả Rập Xê Út, cô chăm sóc gia đình năm con và xây dựng hình ảnh cá nhân mạnh mẽ. Với nhan sắc và sự thông minh, Georgina không chỉ là bạn đời của siêu sao bóng đá mà còn là biểu tượng thời trang và kinh doanh đầy triển vọng.