Viral nhất hôm nay: Vợ chồng Messi "lên sóng" Kiss Cam ở concert Coldplay, đẹp đôi, đàng hoàng chẳng cần trốn chạy như ai kia!

Messi và bà xã xuất hiện tại concert Coldplay mới đây

Messi và bà xã Antonella Roccuzzo vừa có khoảnh khắc gây bão mạng khi xuất hiện trên Kiss Cam tại concert của ban nhạc Coldplay. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng sự xuất hiện của cặp đôi quyền lực này tại Hard Rock Stadium, Miami vào tối 27/7 (giờ địa phương) đã nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo truyền thông quốc tế, Lionel Messi cùng vợ và ba cậu con trai có mặt tại buổi hòa nhạc trong khuôn khổ tour diễn Music of the Spheres của Coldplay. Trong lúc chương trình diễn ra, khán giả bất ngờ được "đổi mood" khi ống kính Kiss Cam lia đến vị trí của nhà Messi. Ngay lập tức, đám đông vỡ oà, đồng loạt vỗ tay, hò reo và gọi tên nam danh thủ. Messi và Antonella mỉm cười, vẫy tay đáp lại, không hề ngại ngùng trước hàng chục nghìn ánh mắt dõi theo.

Messi và bà xã "lên sóng" Kiss Cam gây bão mạng xã hội

Đáng chú ý, khoảnh khắc này không chỉ dễ thương mà còn khiến dân mạng lập tức... liên tưởng đến một vụ drama đình đám từng diễn ra cũng tại concert Coldplay. Còn nhớ chỉ cách đây hơn 10 ngày, một cặp đôi bị bắt quả tang "tay trong tay" trên Kiss Cam ở show diễn hôm 16/7, sau đó bị dân mạng truy vết và phát hiện là... hai lãnh đạo cấp cao của công ty Astronomer, đều đã có gia đình. Scandal ngoại tình này khiến cả hai người trong cuộc phải lần lượt từ chức, và trở thành đề tài nóng hổi suốt gần 2 tuần.

Chính vì thế, khi video Messi và vợ xuất hiện trên Kiss Cam bắt đầu viral, netizen không khỏi "nhớ lại chuyện xưa". Phía dưới các bài đăng, không ít bình luận hài hước xuất hiện: "Tưởng đâu lại một màn bóc phốt ngoại tình mới, may mà là Messi!", "Tôi cứ nghĩ sẽ lại thấy CEO nào đó 'dắt bồ đi chơi' như phim", "Đi concert Coldplay giờ hot ghê, drama thì chưa chắc có, nhưng celebs thì đầy rẫy"...

Messi đưa vợ và các con đi xem concert Coldplay

Chưa dừng lại ở đó, chính chủ Messi và Antonella cũng nhanh chóng chia sẻ ảnh check-in tại buổi concert trên Instagram. Loạt ảnh đời thường nhưng tình cảm của cặp đôi nhận về hơn 1,5 triệu lượt like chỉ trong vòng một giờ. Netizen đồng loạt thả tim, gọi đây là "gia đình hình mẫu" của thế giới bóng đá.

Lionel Messi sinh năm 1987 tại Argentina, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với 7 Quả Bóng Vàng, 4 danh hiệu Champions League, 10 chức vô địch La Liga và chức vô địch World Cup 2022. Sau khi rời PSG, Messi đang thi đấu cho Inter Miami và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn tại Mỹ cùng vợ con.

Coldplay, ban nhạc đình đám người Anh được dẫn dắt bởi giọng ca chính Chris Martin vẫn đang chinh phục khán giả toàn cầu bằng Music of the Spheres World Tour - chuyến lưu diễn quảng bá cho hai album Music of the Spheres (2021) và Moon Music (2024). Tính đến tháng 12/2024, tour diễn đã thu về hơn 1,1 tỷ USD và ghi tên vào lịch sử với 10,3 triệu khán giả toàn cầu, vượt mặt cả The Eras Tour của Taylor Swift.