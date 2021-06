Trời nóng mà có bát canh này thì ngon cơm phải biết!

Một vài công dụng của hến tới sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể: Phụ nữ có thai, người trong độ tuổi lao động nên ăn hến để bồi bổ cơ thể vì trong hến có rất nhiều protein, mỡ, đường, muối vô cơ, vitamin A, vitamin B2, i-ốt…

Tăng cường sinh lý cho nam giới: Các nhà khoa học cho biết, hoạt động của cơ quan sinh dục bị giảm là do trong cơ thể thiếu kẽm, khi đó không nên uống thuốc mà chỉ nên dùng thực phẩm để bổ sung lượng kẽm bị thiếu hụt. Trong hến chứa rất nhiều kẽm, do vậy ăn hến thường xuyên sẽ giúp đời sống tình dục của bạn được cải thiện đáng kể.

Tốt cho người bị đái tháo đường: Hến có tác dụng thanh nhiệt, no lâu, ít chất bột, là lựa chọn hàng đầu cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

Lợi tiểu: Thịt hến vị ngọt mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng dưỡng âm, lợi tiểu, hoạt tràng, thông khí, thanh nhiệt và giải độc.

Tốt cho người bị bướu cổ: Hến có hàm lượng i-ốt cao, nên những người có bệnh bướu cổ do suy tuyến giáp rất nên dùng. Tuy nhiên, do thịt hến non mềm, lượng i ốt lại dễ bị phân hủy nên cần nhớ không được luộc lâu.

Hỗ trợ người thiếu máu: Hến là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin B12 và sắt, rất tốt cho những người bị thiếu máu.

Tốt cho người bị tim mạch: Hến ít chất béo, ít cholesterol và nhiều axit béo Omega-3 nên đây cũng là món ăn rất tốt cho những người có bệnh tim mạch.

3 đối tượng không nên ăn hến

1. Người có hệ tiêu hóa kém: Hến là hải sản có tính lạnh. Vì vậy, những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa kém không nên ăn nhiều hến.

2. Người bị bệnh gout: Hến là thực phẩm giàu đạm, có thành phần purin cao. Chất purin trong cơ thể sẽ phân giải thành axit uric - nguyên nhân chính gây ra bệnh gout. Vì thế, những người có bệnh gout hoặc tiền sử bệnh gout nên hạn chế ăn loại hải sản này.

3. Người bị bệnh gan: Người mắc bệnh về gan thường bị thiếu men oxy hóa đồng huyết thanh nên các cơ quan nội tạng không thể hoàn thành nhiệm vụ thải lượng đồng dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu ăn thực phẩm giàu đồng như: hến, ngao, trai, ốc… thì gan, thận, não dễ bị tổn thương dẫn tới các triệu chứng như đi không vững, nói không rõ ràng, chân tay run rẩy, vàng da, chướng bụng