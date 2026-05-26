Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch, dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chủ động phòng tránh nguy cơ say nắng, say nóng và các biến chứng có thể xảy ra.

Trẻ bị say nắng, say nóng có thể tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vậy những triệu chứng thường gặp khi trẻ bị say nắng, say nóng là gì?

Dưới đây, TS.BS. Lê Ngọc Duy - Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ cách xử trí đúng và biện pháp phòng tránh như thế nào.