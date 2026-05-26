Những ngày gần đây, khi thời tiết chạm ngưỡng nắng nóng đỉnh điểm, trên các nền tảng mạng xã hội bỗng rộ lên một trào lưu vô cùng độc lạ: Chiên trứng ngoài trời bằng ánh nắng tự nhiên. Chỉ cần một chiếc chảo đặt dưới lòng đường, trên mái tôn hoặc nắp ca-pô ô tô, sau một thời gian, quả trứng có thể chín tái hoặc đông đặc lại. Các đoạn clip được chia sẻ đã thôi thúc không ít bạn trẻ và các "tiktoker" lao ra đường giữa trưa để thử nghiệm xem món ăn này có thực sự thành công hay không.

Tuy nhiên, đằng sau sự tò mò và tính giải trí nhất thời của trào lưu này là vô số những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng mà có khi nhiều người biết nhưng vẫn bỏ qua.

Món ăn chưa thấy chín, người đã đổ bệnh

Thực tế, để một quả trứng chín hoàn toàn cần mức nhiệt khá cao và ổn định, trong khi nhiệt độ hấp thụ từ mặt đường hay nắp xe thường chỉ làm trứng chín dở, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng nguy hại hơn cả không nằm ở quả trứng, mà nằm ở chính sức khỏe của người thực hiện.

Việc đứng phơi mình giữa trời nắng gắt để "canh" chảo trứng, quay phim, chụp ảnh vô tình đẩy cơ thể vào tình trạng nguy hiểm. Theo tài liệu Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ban hành, việc tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc, hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ đột ngột là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bc sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam chia sẻ, nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ C, mặt đường lên tới 60 độ C khiến người dân ở ngoài trời có nguy cơ sốc nhiệt, mất nước cơ thể tăng cao.

Về sinh lý, cơ thể con người duy trì thân nhiệt quanh 36,5-37,5 độ C. Khi gặp nóng, cơ thể giãn mạch và tiết mồ hôi để tản nhiệt. Tuy nhiên, nếu mất nước kéo dài mà không bù kịp, máu sẽ cô đặc, tim phải làm việc nhiều hơn. Nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ tăng lên rõ rệt.

Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm nhất. Khi đó, thân nhiệt có thể vượt 40 độ C, kèm rối loạn thần kinh như mê sảng, co giật, hôn mê. Nếu không xử lý kịp thời, người bệnh có thể suy đa tạng và tử vong.

Một dấu hiệu cảnh báo đơn giản là màu nước tiểu. Nếu sẫm màu, cơ thể đang thiếu nước. Nếu làm việc cả buổi mà không đi tiểu, nghĩa là mức độ mất nước đã tới mức nghiêm trọng. Người lao động nặng có thể theo dõi cân nặng trước và sau ca làm việc để biết lượng nước đã mất.

Theo công văn của Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, điều kiện khô nóng xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng và được dự báo còn tiếp tục kéo dài, gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong mùa nắng nóng, người dân có thể gặp các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là tiếp xúc quá lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Những nhóm có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức như công nhân lò gạch, luyện kim, lao động nông nghiệp. Ngoài ra, người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Các biểu hiện nhẹ thường bao gồm mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, chuột rút. Trong khi đó, trường hợp nặng có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, co giật, ngất xỉu, hôn mê, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo, khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp như sau:

1. Mức độ nhẹ

Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió.

Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân. Sau đó, lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể.

Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước Oresol pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng.

Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút.

Lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10-15 phút các biểu hiện sẽ giảm dần.

2. Mức độ nặng

Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Lời khuyên bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóngĐể bảo vệ bản thân và gia đình trước những đợt nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino hiện nay , Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng sau:

Hạn chế ra ngoài trời trong khoảng từ 10h-16h. Nếu đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên bước ra trời nắng đột ngột mà cần tăng nhiệt độ điều hòa hoặc ngồi nghỉ ở bóng mát trước để cơ thể thích nghi.

Mặc trang phục phù hợp: Chọn quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Khi ra đường phải che chắn kỹ, đặc biệt là vùng vai gáy.

Bổ sung dinh dưỡng và nước: Uống tối thiểu 1,5-2 lít nước mỗi ngày , chia thành nhiều lần uống. Tăng cường ăn rau xanh, hoa quả và bổ sung canh vào bữa ăn.

Trào lưu "chiên trứng ngoài trời" có thể đem lại vài lượt tương tác trên mạng xã hội, nhưng cái giá phải trả bằng sức khỏe là quá đắt. Hãy là một người dùng mạng xã hội thông thái, vui chơi giải trí nhưng luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu!