“Trở về thời khắc thiêng liêng” gây xúc động khi tái hiện những khoảnh khắc lịch sử đáng quý

Chiều 20/8 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Báo điện tử VTC News và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức Lễ công bố dự án trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Dự án đánh dấu bước tiến mới trong việc kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mang đến cho khán giả cơ hội hiếm có: trở về đúng khoảnh khắc thiêng liêng cách đây 80 năm tại Quảng trường Ba Đình.

Quảng trường Ba Đình năm 1945

Toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ VR. Với kính thực tế ảo, người trải nghiệm được tự do di chuyển trong không gian 3D, đứng ngay dưới lễ đài nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, cảm nhận tiếng hô vang “Xin thề” và tiếng vỗ tay của hàng vạn đồng bào. Nhiều người không giấu được xúc động khi được “sống” lại giây phút trọng đại trong không khí thiêng liêng, tự hào.

Không chỉ dừng lại ở VR, khách tham quan còn có thể trò chuyện với biên tập viên ảo được xây dựng bằng công nghệ AI và trình chiếu qua Holobox. Nhân vật ảo này dẫn dắt khán giả tìm hiểu ý nghĩa Ngày Quốc khánh 2/9, đồng thời trả lời trực tiếp các câu hỏi về lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Gắn kết lịch sử và công nghệ

Theo Ban tổ chức, “Trở về thời khắc thiêng liêng” là sản phẩm sáng tạo nội dung mang tính biểu tượng cho sự chuyển mình của VOV trong kỷ nguyên số. Triển lãm vừa khơi dậy lòng tự hào dân tộc, vừa lan toả khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai thịnh vượng.

Ngay khi mở đăng ký, dự án đã thu hút sự quan tâm lớn. Chỉ trong hai ngày 19–20/8, đã có hơn 30.000 người ghi danh và gần 3.000 người trực tiếp tham gia trải nghiệm tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Sau lễ công bố, triển lãm sẽ tiếp tục phục vụ công chúng từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.