Trò hề nực cười nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại: Không thể hiểu sao chuyện này có thể xảy ra

Trong làng giải trí Hoa ngữ, drama là thứ không bao giờ thiếu. Gần đây, một sự kiện khiến dư luận dậy sóng đã xảy ra, đó là việc fan của Vương Hạc Đệ đồng loạt tẩy chay Đại Lộ Oa, đòi hỏi những điều phi lý trong bối cảnh cả hai có thể sẽ kết hợp trong dự án "Cá muối phi thăng". Những hành động lố bịch của họ đang là trò hề nực cười nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại, thậm chí lên cả top 1 Hot search Weibo. Dĩ nhiên, mỹ nam sinh năm 1998 cũng không tránh khỏi cảnh phải đứng mũi chịu sào, bị dân tình cười chê.

Tẩy chay Đại Lộ Oa với lý do không thể phi lý hơn, ngông cuồng đòi can thiệp vào quá trình casting

Fandom của Vương Hạc Đệ tiến hành chiến dịch tẩy chay Đại Lộ Oa với lý do sợ cô được tăng thêm đất diễn, chiếm spotlight và làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim. Thế nhưng rõ ràng, đây là một lý do hết sức phi lý.

Dù hoạt động nghệ thuật đã lâu, thế nhưng Đại Lộ Oa mới chỉ nổi lên thời gian gần đây nhờ vai phụ trong "Bạch nguyệt phạn tinh" mà thôi. Cô vốn không có chống lưng, địa vị trong giới giải trí cũng nhỏ. Ở chiều ngược lại, Vương Hạc Đệ khiến khán giả tin rằng anh có một hậu đài rất vững chắc, khi mà dù diễn xuất kém thuyết phục nhưng lại được góp mặt trong những dự án lớn. Chính vì lẽ đó, khả năng Đại Lộ Oa được thêm đất diễn trong trường hợp hai người hợp tác thực sự rất khó xảy ra.

Fan Vương Hạc Đệ tẩy chay Đại Lộ Oa với những lý do phi lý.

Một điều đáng cười khác là sự ngông cuồng đến khó tin của fandom Vương Hạc Đệ khi đòi can thiệp vào quá trình sản xuất, đặc biệt là khâu casting. Đây rõ ràng là điều không thể xảy ra, bởi ai cũng biết casting diễn viên có vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tác phẩm, phải do đội ngũ của chuyên môn đảm nhận.

Tất nhiên, ý kiến của những fandom lớn là điều mà nhà sản xuất cần lắng nghe, bởi đó là nhóm người sẵn sàng chi nhiều tiền ủng hộ tác phẩm. Dẫu vậy, một bộ phim chỉ có fan diễn viên ủng hộ thì không bao giờ có thể gọi là thành công. Do đó, mọi thứ sẽ chỉ dừng ở mức lắng nghe, không thể xuôi theo ý của bất cứ fandom nào.

Đằng sau sự ngông nghênh nực cười là nỗi sợ

Vương Hạc Đệ chỉ là diễn viên tay ngang, kỹ năng diễn xuất còn nhiều hạn chế.

Thời điểm hiện tại, những hành động của fan Vương Hạc Đệ đang biến họ và thậm chí cả nam diễn viên trở thành trò cười trên mạng xã hội. Bởi lẽ, ai cũng thấy rằng đằng sau sự ngông nghênh đến mức hài hước chính là nỗi sợ hãi.

Vương Hạc Đệ không phải một diễn viên được đào tạo bài bản, chỉ tay ngang bước vào giới giải trí, diễn xuất chẳng có gì nổi bật. Cho đến nay, ngoài vai Đông Phương Thanh Thương của "Thương Lan quyết" thì Vương Hạc Đệ chưa có thành công thực sự nào. Đáng nói hơn, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được yêu thích có công lớn của tạo hình, thiết lập nhân vật và giọng lồng tiếng. Trái lại, diễn xuất của Vương Hạc Đệ lại không được đánh giá quá cao.

Vai tổng tài Thời Yến của Vương Hạc Đệ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Sau cơn sốt mùa hè "Thương Lan quyết", Vương Hạc Đệ đóng phim nào thất bại phim đó. Ở tác phẩm "Dĩ ái vi doanh", Vương Hạc Đệ đóng vai tổng tài bị chê bai khắp mạng xã hội. Ai cũng nói rằng trông anh giống như công tử bột vào công ty gia đình trải nghiệm, không hề có chút khí chất nào.

Hồi cuối năm ngoái khi bộ phim lãng mạn Hàn "When the phone rings" tạo nên cơn sốt lớn tại đất nước tỷ dân, đoạn video so sánh hình tượng tổng tài trên màn ảnh Trung và màn ảnh Hàn viral mạnh mẽ. Trong đó, tổng tài màn ảnh Trung bị đánh giá kém hơn hẳn. Nhân vật được đưa vào video chẳng ai khác ngoài Thời Yến của Vương Hạc Đệ.

Sau đó, đến lượt đoạn video so sánh tổng tài phim Trung xưa và nay được lan truyền mạnh mẽ. Vai diễn của Vương Hạc Đệ một lần nữa phải nhận những lời chê bai khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Mạc Thiệu Khiêm của Lưu Khải Uy trong "Thiên sơn mộ tuyết". Nhiều người lấy lý do Vương Hạc Đệ còn quá trẻ, khó lòng đọ với Lưu Khải Uy. Tuy nhiên kể cả khi so sánh với Minh Đạo thời đóng "Hoàng tử ếch" - khi đó mới 24 tuổi, Vương Hạc Đệ cũng thất bại toàn tập.

Trong giai đoạn đầu năm 2025, Vương Hạc Đệ cùng với Tiêu Chiến trở thành những ngôi sao lưu lượng thất bại thảm hại nhất. Nếu như Tiêu Chiến ê chề cùng "Anh hùng xạ điêu", Vương Hạc Đệ cũng thất bại toàn tập với "Đại Phụng đả canh nhân".

Phim đại nam chủ "Đại Phụng đả canh nhân" của Vương Hạc Đệ không thành công như mong đợi.

"Đại Phụng đả canh nhân" vốn được nền tảng đầu tư trọng điểm, lên kế hoạch quảng bá kỳ công, là dự án đại nam chủ do Vương Hạc Đệ đóng chính, lại chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng có lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng cuối cùng, tác phẩm này lại thất bại thê thảm. Dĩ nhiên, một trong những lý do quan trọng nhất dẫn tới điều này là màn thể hiện kém thuyết phục của Vương Hạc Đệ.

Những gì đã xảy ra với "Dĩ ái vi doanh" và "Đại Phụng đả canh nhân" là minh chứng cho thấy Vương Hạc Đệ với khả năng diễn xuất không hề có khả năng "gánh phim" giống như một bộ phận fan hâm mộ của anh chàng đang tưởng tượng. Nhiều netizen cho rằng vì khả năng diễn xuất của Vương Hạc Đệ, thế nên fandom mới thường xuyên lo trước sợ sau chuyện thần tượng bị chiếm spotlight. Cũng bởi thế, họ mới nhiều lần gây chiến với người hâm mộ các bạn diễn của Vương Hạc Đệ.

Nhiều netizen cho rằng fan Vương Hạc Đệ sợ thần tượng bị Đại Lộ Oa áp đảo diễn xuất nên mới tẩy chay cô.

Quay trở lại với trường hợp của Đại Lộ Oa, cư dân mạng có nhiều lý do để tin rằng nếu như viễn cảnh hai người hợp tác thực sự xảy ra, kể cả khi Đại Lộ Oa ít đất diễn, cô vẫn có thể tỏa sáng như những gì đã làm được ở "Bạch nguyệt phạn tinh". Có lẽ, đây cũng chính là điều mà những fan cuồng đang duy quyền phi lý sợ hãi nhất.