Tôi đã trò chuyện với một bác sĩ đã nghỉ hưu ở trong khu phố cách đây vài ngày và bà ấy nói: Ngày nay, những người trẻ tuổi mặc quá ít quần áo vào mùa hè để làm mát, hoặc quấn mình quá chặt để chống nắng. Trên thực tế, mặc quần áo khoa học là 'phương thuốc làm mát' tốt nhất". Nhiệt độ cao vẫn tiếp tục. Thay vì phàn nàn về việc "nóng chảy mỡ", bạn cũng có thể thử những phương pháp này - xét cho cùng, giữ mát không phải đạt được bằng "sức đề kháng mạnh" mà bằng "mặc quần áo thông minh".

Dưới đây là 4 kiểu mặc đồ mà bạn nên tránh hiểu lầm trong mùa hè này để không gặp phải tình trạng mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Mặc càng ít, bạn càng mát mẻ phải không?

Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng "mặc áo ngắn tay và cởi trần giữa mùa hè nóng nực là mát", nhưng thực tế luôn trái ngược. Năm ngoái, một thí nghiệm đã được tiến hành ngoài trời ở nhiệt độ 35℃: một nhóm mặc áo phông không tay và nhóm còn lại mặc quần áo dài tay mỏng chống nắng. Khi đo nhiệt độ bề mặt cơ thể của họ sau đó hai giờ, nhiệt độ của nhóm mặc áo ngắn tay cao hơn 2 độ C. Nguyên nhân là khi nhiệt độ vượt quá 35℃ (gần với nhiệt độ cơ thể con người là 36-37 độ C), da không những không thể tản nhiệt qua bức xạ mà còn hấp thụ nhiệt từ bên ngoài. Lúc này, quần áo giống như những chiếc "ô cách nhiệt" - các thí nghiệm cho thấy, việc mặc quần áo chống nắng chuyên dụng có thể giảm 60-80% sự hấp thụ nhiệt bức xạ, tương đương với việc dán một lớp "màng làm mát" lên da.

Đây chính là lý do khiến người ở khu vực Trung Đông mặc áo choàng quanh năm: áo choàng rộng cho phép không khí hình thành một lớp đối lưu trên bề mặt cơ thể, giúp mồ hôi hấp thụ nhiều nhiệt hơn khi bay hơi. Ngược lại, đối với những người không mặc áo, mồ hôi của họ tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, bốc hơi chậm và dễ dàng bám vào da, khiến họ cảm thấy ngột ngạt hơn khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời.

Quần áo sáng màu có phải là mát nhất không?

"Màu trắng là mát nhất" gần như là một nhận thức đã khắc sâu vào suy nghĩ của chúng ta, nhưng mùa hè năm ngoái, một blogger chuyên về hoạt động ngoài trời đã tiến hành một thử nghiệm thực tế: sau 20 phút tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở nhiệt độ 32 độ C, nhiệt độ bề mặt của quần áo trắng là 37,1 độ C, trong khi quần áo đỏ chỉ là 36,5 độ C. Thì ra "cái mát" của màu sắc chính là nghệ thuật thời gian.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian ngắn (trong vòng 1 giờ): quần áo sáng màu phản chiếu nhiều ánh sáng nhìn thấy hơn, bề mặt nóng lên chậm và thực sự mát hơn; tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời (hơn 2 giờ): quần áo sáng màu có khả năng chống tia UV yếu, tia UVA có thể xuyên qua vải và chiếu trực tiếp vào da, khiến nhiệt độ da tăng cao; quần áo màu đỏ có thể hấp thụ hầu hết các tia UV và phản xạ một số tia đó trở lại, tương đương với việc có một "bộ lọc chống nắng" tích hợp, vừa mát mẻ vừa thân thiện với làn da; môi trường mát mẻ (như dưới bóng cây): quần áo tối màu hấp thụ nhiệt nhanh nhưng cũng tản nhiệt nhanh. Mặc quần áo đen rộng rãi thực sự có thể đẩy nhanh quá trình tản nhiệt từ bề mặt cơ thể.

Vải mỏng = mát?

Nghiên cứu từ Cục Khí tượng Chiết Giang (Trung Quốc) đã nêu rõ: Chìa khóa của trang phục mùa hè là "thấm hút ẩm + thoáng khí" không phải là mỏng.

Cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt (tỷ lệ thấm hút mồ hôi 8%) và có thể nhanh chóng thoát mồ hôi; vải lanh có lỗ chân lông lớn (lỗ thoáng khí nhiều hơn 30% so với vải thông thường) và tạo cảm giác "mát mẻ toàn thân" khi gió thổi; Lụa thậm chí còn tốt hơn, thân thiện với làn da và có khả năng ngăn chặn tia cực tím (hấp thụ 10% độ ẩm) và tạo cảm giác giống như một "tấm thảm thở" khi mặc trên cơ thể...

Các yếu tố khác cũng quan trọng không kém

Ngoài chất liệu và màu sắc, kiểu dáng và những chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định độ thoáng mát:

- Rộng > Chật: Chừa một khoảng hở bằng 1-2 ngón tay giữa quần áo và da để tạo thành một lớp đối lưu không khí, tương đương với việc bạn có một "chiếc quạt nhỏ" riêng;

- Dệt kim > Dệt thoi: Vải dệt kim có khoảng hở lớn hơn nên gió có thể dễ dàng luồn vào hơn. Vào mùa hè, áo sơ mi đan tay ngắn mát hơn áo dệt từ 2-3 độ C;

- Đừng lười chống nắng: Quần áo dù mát mẻ đến đâu cũng không thể ngăn chặn được tia cực tím. Đội mũ rộng vành và ô khi ra ngoài, đặc biệt chú ý đến vùng quanh mắt (tia cực tím có thể gây hại cho mắt và đẩy nhanh quá trình lão hóa);

- Không uống nước đá/tắm nước lạnh: Khi cơ thể nóng đến mức toát mồ hôi, uống nước đá sẽ gây kích ứng dạ dày và ruột, tắm nước lạnh sẽ khiến mạch máu co lại đột ngột, gây chóng mặt, hoảng loạn. Sẽ an toàn hơn nếu bạn đợi nửa giờ trước khi uống nước ấm hoặc tắm nước ấm ở nhiệt độ 38-40 độ C.

Nguồn và ảnh: Sohu