Trò chuyện cùng "em xinh" LAMOON: Nàng thơ Gen Z sở hữu visual hoa hậu, muốn thử sức làm đạo diễn

Sau Em Xinh Say Hi, LAMOON được khán giả nhớ đến không chỉ vì giọng hát mà còn ở khả năng sáng tác, ngôn ngữ giàu chất Việt. Bạn có nghĩ đây chính là “bản sắc” giúp mình khác biệt giữa dàn nghệ sĩ trẻ?

LAMOON rất hạnh phúc khi có thể để lại một dấu ấn nhỏ trong lòng khán giả. Tuy nhiên, LAMOON tin rằng bản sắc lớn nhất của một nghệ sĩ âm nhạc vẫn là âm nhạc. LAMOON sẽ cố gắng hơn nữa để khán giả khi nhắc đến âm nhạc của LAMOON, họ sẽ nhớ về sự đa dạng, sáng tạo và vẫn giữ được “ngôn ngữ giàu chất Việt” mà mọi người yêu mến.

Nhìn lại hành trình đã qua với Em Xinh, với LAMOON , bạn nghĩ mình đã được và mất gì?

LAMOON đã nhận được quá nhiều để có thể kể đến chuyện mất. Từ việc kết nối sâu hơn với nghệ thuật, đồng nghiệp, khán giả, cho đến niềm tin vào bản thân và động lực phấn đấu. Nếu phải kể một thứ “mất” thì đó có lẽ là… mất ngủ: Mất ngủ vì “OT”, và cũng mất ngủ vì hạnh phúc trước tình cảm của khán giả dành cho mình.

Tiết mục “Dương Gian” của bạn gây ấn tượng mạnh về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. LAMOON có thể chia sẻ hậu trường để tạo nên một sân khấu giàu bản sắc như vậy?

LAMOON rất may mắn khi có những cộng sự hiểu ý và hết lòng đầu tư. Dương Gian vốn là ca khúc nhiều tầng nghĩa, khá trừu tượng nên việc dàn dựng sân khấu cũng khiến ekip “nhức nhức đầu” để cân nhắc, vừa phải truyền tải trọn vẹn thông điệp, vừa có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Sau nhiều buổi bàn bạc, cả team đã chọn tông màu chủ đạo trắng – đen (âm dương tương thông) để đồng nhất với tinh thần ca khúc. Và tất nhiên, phần biên đạo cùng vũ đoàn chính là linh hồn giúp tiết mục thăng hoa.

Nhiều khán giả nhận xét Lamoon “mỗi lần xuất hiện đều mới lạ như một nàng thơ khác nhau”. Bạn nghĩ sao về lời nhận xét này?

LAMOON rất trân trọng sự ghi nhận ấy. Bản thân LAMOON vốn yêu thích sự linh hoạt và sáng tạo, nên luôn ý thức đổi mới để hoàn thiện mình. Nhưng dù biến hóa thế nào, LAMOON tin khán giả vẫn sẽ nhận ra một LAMOON chân thành, cầu tiến và chỉn chu trong nghệ thuật.

Không quá lời khi nói rằng Út Khờ của Địa Đạo đã giúp nhiều người biết đến Lamoon hơn. Trải nghiệm này đã mang đến cho LAMOON điều gì?

Út Khờ đưa LAMOON đến gần hơn với khán giả trong vai trò diễn viên. Trở lại với âm nhạc, quá trình đóng phim cũng mang lại nhiều trải nghiệm quý giá, giúp LAMOON hiểu hơn về cuộc sống để nuôi dưỡng nghệ thuật. Đó là quãng thời gian rất khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng nhờ vậy LAMOON đã bước ra khỏi vùng an toàn. Đó cũng là điểm tựa để mỗi khi mệt mỏi, Lamoon có thêm động lực tiến về phía trước.

Trong thời gian tới, Lamoon có muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp phim ảnh hay đây chỉ là một cuộc dạo chơi?

LAMOON yêu thích nghệ thuật dưới nhiều hình thức: văn học, âm nhạc, phim ảnh... nên luôn học hỏi và tìm hiểu trong thời gian rảnh. Vì vậy khi cơ hội đến, LAMOON chắc chắn sẽ đầu tư nghiêm túc chứ không xem là một cuộc dạo chơi.

Lamoon nhận được rất nhiều lời khen vì visual chuẩn như “Hoa hậu”. Vậy không biết bạn có từng suy nghĩ chuyện tham dự một cuộc thi nhan sắc nào không?

LAMOON nhận được khá nhiều câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, hiện tại LAMOON không có ý định tham gia các cuộc thi hoa hậu vì muốn dành trọn tâm huyết cho âm nhạc và điện ảnh. Nếu có một lĩnh vực muốn thử sức trong tương lai, LAMOON mong được trải nghiệm ở vai trò đạo diễn. Trước đây Lamoon từng thi đỗ khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu nhưng chưa sắp xếp được thời gian theo học. Đây là nguyện vọng LAMOON sẽ thực hiện khi có cơ hội phù hợp.

Được biết, Lamoon chuẩn bị ra mắt album đầu tay vào ngày 4/9 tới. Thông qua album này, bạn muốn khẳng định điều gì?

LAMOON muốn trở thành một nghệ sĩ có thể viết nên những điều quan sát, suy nghĩ, trải nghiệm bằng âm nhạc: Đa dạng – sáng tạo – tỉ mỉ trong từng sản phẩm mà LAMOON mang đến.

Vừa bận rộn cho lịch quay chương trình Em Xinh, Lamoon phân chia thời gian thế nào để chuẩn bị cho album đầu tay này? Được biết album được hình thành trong 2 năm – đâu là thử thách lớn nhất khiến bạn nhớ mãi trong hành trình?

Dù bận rộn với hai dự án song song, nhưng thời gian và cường độ làm việc cao là điều mà Lamoon đã được trải nghiệm trong lúc đi phim trước đó nên cũng không quá ‘sốc’. Mỗi khi mệt, Lamoon thường nghĩ đến khoảnh khắc mọi thứ đã được hoàn thành để lấy đó làm động lực.

Thực ra, phần sáng tác album đã xong từ hơn một năm trước, giai đoạn này chủ yếu là cùng ekip sản xuất và hoàn thiện hình ảnh. Thử thách lớn nhất chính là tìm được một đội ngũ có thể cân bằng yếu tố đa dạng và thống nhất trong album. Nhưng đến hiện tại, LAMOON hoàn toàn tự tin với những gì cả ekip đang cùng nhau thực hiện.

Vì sao bạn chọn tên album là LÀ MOON? Tên gọi này phản ánh điều gì về con người và âm nhạc của bạn?

“Là moon” là cách đọc phiên âm tiếng Việt của tên LAMOON. Đây vừa là một cách chơi ch, vừa thể hiện nội dung của album: một hành trình hoàn toàn về LAMOON– từ con người đến âm nhạc.

Nếu nói LAMOON như vầng trăng khuyết đang dần tròn. Bạn nghĩ sao?

LAMOON nghĩ khuyết hay tròn đều không cố định, cũng không phụ thuộc vào tuổi tác. Mỗi giai đoạn, con người sẽ có những chu kỳ tròn – khuyết khác nhau. Có lúc được xem là đỉnh điểm, có lúc lại là thiếu hụt, nhưng thời gian sẽ thay đổi quan niệm đó. LAMOON không đặt nặng cũng không xem nhẹ góc nhìn của khán giả, chỉ tập trung vào nỗ lực của bản thân và thuận theo tự nhiên.

Là album đầu tay của cả bạn lẫn OG Entertainment, bạn có thấy áp lực khi phải cùng nhau tạo ra một sản phẩm “để đời”?

Điều đầu tiên khi làm sản phẩm là cả nghệ sĩ lẫn ekip đều phải thực sự “ưng bụng”. LAMOON luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện và đầu tư cho âm nhạc vì đó là “thương hiệu” của một nghệ sĩ trên thị trường. Còn khái niệm “để đời” thì LAMOON chưa vội đặt tham vọng ở thời điểm này khi khán giả vẫn chưa hiểu nhiều về cá tính nghệ thuật của mình. Nhưng mỗi sản phẩm Lamoon luôn dồn sự nghiêm túc, chân thành với hy vọng tìm thấy sự đồng điệu và sẻ chia với khán giả.

LAMOON hình dung bản thân 3–5 năm tới ở đâu: Một nghệ sĩ giải trí đa năng, hay một ca sĩ – nhạc sĩ chuyên sâu về âm nhạc?

LAMOON sẵn lòng cho mọi cơ hội nghệ thuật, nhưng ở hiện tại, âm nhạc là “vùng đất” mà mình muốn khám phá và đào sâu. Đây là lĩnh vực LAMOONcó định hướng và chiến lược rõ ràng, đồng thời cũng là nơi LAMOON tìm thấy nhiều cảm hứng và tình yêu nhất.