Vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Em Xinh Say Hi và góp mặt trong danh sách Best5 cùng Bích Phương, ORANGE, LyHan, Phương Mỹ Chi, LAMOON nhanh chóng bắt tay vào chuỗi dự án âm nhạc cá nhân dài hơi. Tối 27/8, nữ nghệ sĩ Gen Z chính thức phát hành MV Synth Chúc Nâng Ly, sản phẩm mở màn cho album đầu tay LÀ MOON dự kiến ra mắt vào tháng 9.

MV lần này đánh dấu sự trở lại ấn tượng của LAMOON, mang đến một phiên bản “vừa quen vừa lạ”: vẫn giữ dấu ấn âm nhạc ngũ cung đặc trưng, nhưng đồng thời khám phá nhiều màu sắc mới mẻ, đa dạng hơn trong Pop hiện đại.

Ca khúc được LAMOON sáng tác từ năm 2024, lấy cảm hứng từ trải nghiệm khi chứng kiến người yêu cũ bước vào lễ cưới. Trong bối cảnh một đám cưới đầy màu sắc, LAMOON xuất hiện như “nhạc trưởng” điều khiển cung bậc cảm xúc – từ hờn giận, buồn bã đến vui tươi, bùng nổ.

Đặc biệt, sự góp mặt của Juky San trong vai cameo đã tạo nên những khung hình duyên dáng, vừa tinh nghịch vừa pha chút nổi loạn ngay trên bàn tiệc. Sự kết hợp này khiến MV trở nên bắt mắt, gây sốt bởi visual trẻ trung và giai điệu dễ gây nghiện.

Âm nhạc của Synth Chúc Nâng Ly được phối dựng đa tầng, hòa trộn Pop, EDM, Bossa Nova và chất liệu ngũ cung. Câu hook “Synth chúc nâng ly cho ngày anh cưới/cười” lặp đi lặp lại, vừa như một lời chúc phúc, vừa “cà khịa” nhẹ nhàng – điểm nhấn tạo nên nét duyên đặc biệt cho ca khúc.

LAMOON cho biết: “Đây là ca khúc mang màu sắc dân gian rõ nét nhất trong album đầu tay, nhưng tôi cũng đưa vào nhiều yếu tố mới mẻ để khán giả vừa cảm thấy gần gũi, vừa bất ngờ. Dẫu vậy, chất ngũ cung kết hợp điện tử, sự chân thành và tinh thần nghiêm túc thì vẫn là LAMOON ‘không lẫn đi đâu được’.”

LAMOON – tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng (2003, Quảng Nam) – vốn là gương mặt trẻ tiềm năng ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Trước đó, cô từng để lại dấu ấn qua vai Út Khờ trong phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và từng lọt Top 6 Vietnam Idol 2023.

Tại Em Xinh Say Hi, LAMOON chứng minh khả năng biến hóa đa dạng với chất giọng baby voice đặc trưng. Sân khấu solo Dương Gian đã giúp cô ghi dấu mạnh mẽ, còn hành trình khắc nghiệt của chương trình mang lại những bài học quý giá, giúp nữ nghệ sĩ Gen Z trưởng thành rõ rệt cả về tư duy sáng tạo lẫn phong cách trình diễn.

“Em Xinh Say Hi giúp tôi cởi mở hơn, kết nối nhiều hơn với nghệ thuật, đồng nghiệp và khán giả. Đó là môi trường rèn luyện nghiêm khắc, từ kỹ năng giao tiếp đến trình diễn trên sân khấu. Tôi đã nhận được nhiều hơn mất, và giờ là lúc tiếp tục bứt phá", LAMOON chia sẻ.

Ngay sau MV Synth Chúc Nâng Ly, LAMOON sẽ giới thiệu album đầu tay LÀ MOON với 9 ca khúc chính và 1 hidden track. Album được xây dựng dựa trên 5 hình tượng âm nhạc gồm Game Moon, Healing Moon, Sexy Moon, Moon Shadow và Honey Moon, phản ánh những trạng thái cảm xúc khác nhau của tuổi trẻ.

Đặc biệt, cô sẽ tổ chức Showcase kết hợp Fan-meeting đầu tháng 9 – như một lời tri ân khán giả và đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Chỉ trong vòng một năm, LAMOON đã có bước tiến dài từ điện ảnh đến âm nhạc. Với MV Synth Chúc Nâng Ly cùng dự án album LÀ MOON, giọng ca Gen Z khẳng định sự nghiêm túc và bền bỉ, sẵn sàng cống hiến cho khán giả bằng những sản phẩm giàu cảm xúc và sáng tạo.