U40 Tăng Thanh Hà gây sốt với loạt ảnh đời thường vừa trẻ vừa sang, netizen tấm tắc khen "sách mẫu dâu hào môn"

Giữa không gian biệt thự sang trọng với cầu thang uốn lượn đầy nghệ thuật, Tăng Thanh Hà mới đây chia sẻ loạt ảnh đời thường nhưng vẫn toát lên phong thái của một “ngọc nữ” đình đám một thời. Ở tuổi U40, cô tiếp tục khẳng định hình ảnh nàng dâu hào môn kín đáo, thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng.

Trong loạt ảnh, Tăng Thanh Hà diện áo sơ mi kẻ sọc xanh kết hợp cùng quần ống rộng họa tiết da báo, điểm nhấn là túi xách đỏ nổi bật và đôi giày ton-sur-ton.

Phong cách phối đồ phóng khoáng, hiện đại nhưng vẫn giữ sự tinh giản vốn có của cô, phù hợp với hình tượng người phụ nữ trưởng thành, tự tin và độc lập.

Chiếc kính râm nhỏ gọn cùng kiểu tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, thần thái điềm tĩnh – dấu ấn quen thuộc của Tăng Thanh Hà trong nhiều năm qua. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường bên hai chú chó cưng, cô vẫn khiến khán giả cảm nhận được khí chất sang trọng của một nàng dâu hào môn đúng nghĩa.

Sau nhiều năm lui về hậu trường, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng cân đối và làn da rạng rỡ. Ở tuổi U40, nhan sắc của cô không còn mang nét trong trẻo như thời mới vào nghề, thay vào đó là vẻ mặn mà, tự tin và trưởng thành. Sự thay đổi này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nó phản ánh đúng tinh thần của một người phụ nữ hạnh phúc, sống an yên bên gia đình và công việc yêu thích.

Không còn ồn ào showbiz, Tăng Thanh Hà chọn cách chia sẻ vừa đủ, mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý. Những khung hình mới nhất cho thấy cô không chỉ là “ngọc nữ màn ảnh” năm nào, mà còn là biểu tượng của sự duyên dáng, sang trọng trong vai trò người vợ, người mẹ và doanh nhân.

Từ khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, điều này không làm tên tuổi cô giảm sức hút, ngược lại càng khẳng định sự lựa chọn đúng đắn trong việc xây dựng hình ảnh. Với cuộc sống đủ đầy nhưng kín đáo, cô trở thành hình mẫu điển hình cho thế hệ phụ nữ hiện đại: Biết cân bằng giữa gia đình, công việc và phong cách sống.

Mỗi lần xuất hiện, Tăng Thanh Hà đều cho thấy sự chỉn chu, thanh lịch và khí chất “phu nhân hào môn” khó trộn lẫn. Loạt ảnh mới nhất không chỉ là lời khẳng định về nhan sắc ở tuổi U40, mà còn là minh chứng cho phong thái sang trọng và vị thế đặc biệt của cô trong lòng công chúng.