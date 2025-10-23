Tin vui là người lao động nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025 có thể nhận thêm khoản trợ cấp một lần tăng gấp 4 lần so với hiện hành. Chính sách này mở rộng quyền lợi cho người đóng BHXH dài hạn. Không chỉ mang ý nghĩa tài chính, hài hòa giữa an sinh và thực tế đời sống, chính sách còn trở thành "tấm đệm an toàn" giúp người lao động - nhất là nhóm trung niên, người độc thân hoặc đã qua độ tuổi lập thân, lập nghiệp - có thêm khoản tích lũy đáng kể sau khi rời công việc chính thức.

Cách tính mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ 1/7/2025

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%) thì khi nghỉ hưu, ngoài khoản lương hưu hàng tháng, sẽ được nhận thêm một khoản trợ cấp một lần. Cụ thể, cứ mỗi năm đóng vượt, người lao động được nhận 0,5 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Tuy nhiên, theo Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định này có sự điều chỉnh. Theo khoản 1, Điều 68, Luật BHXH 2024, người lao động nghỉ hưu và đồng thời có thời gian tham gia BHXH vượt qua số năm tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp một lần, ngoài khoản lương hưu hàng tháng. Cụ thể:

- Lao động nam nếu đóng BHXH trên 35 năm, làm việc đủ tuổi nghỉ hưu.

- Lao động nữ nếu đóng BHXH trên 30 năm, làm việc đủ tuổi nghỉ hưu.

Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Người nghỉ hưu đúng tuổi quy định và có thời gian đóng vượt => mức trợ cấp bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho mỗi năm vượt.

- Trường hợp 2: Người đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu đến khi chính thức nghỉ hưu => mức trợ cấp bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho mỗi năm vượt.

Chính vì vậy, ở trường hợp thứ 2, mức hưởng có thể gấp tới 4 lần so với trước đây - sự thay đổi mang ý nghĩa khích lệ và tri ân đối với người tiếp tục cống hiến dù đã đến tuổi nghỉ ngơi.

Với mức trợ cấp cao hơn trước, NLĐ có thể lên kế hoạch cho tuổi già theo cách chủ động hơn - Ảnh minh họa

Trường hợp của ông Đỗ Hữu Đạt làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, ông đã có 38 năm đóng BHXH. Tuy nhiên, ông không nghỉ việc ngay mà tiếp tục làm việc và đóng BHXH thêm 3 năm, sau đó mới nghỉ việc hưởng lương hưu.

Tổng thời gian đóng BHXH của ông Đạt khi nghỉ hưu là 41 năm (tổng vượt 6 năm so với quy định 35 năm). Theo quy định, ông được nhận trợ cấp một lần ngoài khoản lương hưu hằng tháng. Cách tính như sau:

Khoản thời gian đóng BHXH vượt quy định Mức hưởng mỗi năm Số năm Tổng hệ số 3 năm vượt quá 35 năm trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 0,5 lần mức bình quân tiền lương 3 0,5 x 3 = 1,5 3 năm vượt quá 35 năm sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 2 lần mức bình quân tiền lương 3 2 x 3 = 6 Tổng cộng 7,5 lần

Như vậy, nếu mức bình quân tiền lương đóng BHXH của ông Đạt là 10 triệu đồng/tháng, thì:

Trợ cấp một lần ông Đạt được nhận khi nghỉ hưu = 7,5 × 10.000.000 = 75.000.000 đồng.

Nhẹ gánh lo toan, an tâm tận hưởng tuổi già

Chính sách tăng trợ cấp một lần không chỉ là phần thưởng cho những năm tháng cống hiến mà còn là "bệ đỡ" giúp người lao động an tâm bước vào tuổi nghỉ ngơi. Với mức trợ cấp cao hơn trước, người lao động hoàn toàn có thể lên kế hoạch cho tuổi già theo cách chủ động hơn: lập ngân sách hưu trí, học thêm kỹ năng mới, tham gia hoạt động cộng đồng, sửa sang nhà cửa, chăm sóc sức khỏe hay đơn giản là đi du lịch cùng bạn bè, con cháu...

Đối với lao động tuổi trung niên, đây là chính sách giúp bù đắp phần nào nỗi lo "hưu non - lương thấp". Bên cạnh đó, quy định giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm cũng mở ra cơ hội cho nhiều người hơn, đặc biệt là phụ nữ công sở từng gián đoạn công việc vì sinh con hoặc chăm sóc gia đình. Giờ đây, họ vẫn có thể chạm tới giấc mơ hưu trí, được nhận lương hưu và hưởng trợ cấp như bao người khác.

Với những ai tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu, mức trợ cấp tăng cao còn là động lực để họ yên tâm gắn bó thêm vài năm, tích lũy nhiều hơn cho tuổi già. Chính sách mới vì thế không chỉ là con số trong sổ lương hưu, mà là sự ghi nhận, là niềm tin và điểm tựa an sinh vững chắc cho người lao động sau cả đời làm việc.

Còn với người độc thân, chính sách này giúp họ an tâm hơn khi bước vào tuổi hưu mà không có gánh nặng về phụ thuộc hay hỗ trợ từ con cái. Một khoản trợ cấp tăng thêm đáng kể, cộng với lương hưu hàng tháng, sẽ là nền tảng để duy trì mức sống ổn định, chi trả y tế, thuê người chăm sóc hoặc đơn giản là tận hưởng tuổi già theo cách mình muốn mà không phải lo "thiếu trước hụt sau".

Rõ ràng, việc tăng trợ cấp khi nghỉ hưu lên gấp 4 lần không chỉ là một điều chỉnh về con số, mà là bước tiến thể hiện sự nhân văn và bền vững trong chính sách an sinh. Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm "đủ sống", mà còn hướng đến giúp người lao động "sống tốt", được trân trọng và chăm lo đến tận cuối hành trình nghề nghiệp.

Và với phụ nữ - những người cả đời thường ưu tiên gia đình trước bản thân - chính sách này như một lời nhắn nhủ đầy ấm áp: hãy an tâm cho mình được nghỉ ngơi, được tận hưởng, và sống bình yên sau bao năm vất vả. Bởi khi chính sách an sinh đã thật sự chạm tới đời sống, thì "nghỉ hưu" không còn là dấu kết mà trở thành khởi đầu cho một chương mới - nhẹ nhàng, an nhiên, đủ đầy và trọn vẹn hơn.