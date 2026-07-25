



Sau nhiều ngày gây tranh cãi vì để hàng chục học sinh ngồi theo dõi phần trình diễn áo tắm của các thí sinh trong khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 đã chính thức phát đi thư xin lỗi, nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong khâu điều phối chương trình.



Động thái này được đưa ra sau khi hình ảnh các em học sinh mặc đồng phục ngồi ở khu vực khán đài phía trước sân khấu, trong lúc các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm ở phần thi Người đẹp Biển đảo, lan truyền rộng rãi và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít người cho rằng việc để trẻ em chứng kiến một nội dung dành cho người lớn là chưa phù hợp, đặc biệt khi các em được mời tham gia chương trình với mục đích nhận quà an sinh xã hội.

Hình ảnh gây nhiều trái chiều trên MXH những ngày qua (Ảnh: báo Tuổi trẻ)

Trong thư xin lỗi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, UBND đặc khu Lý Sơn, các trường học, phụ huynh, học sinh cùng công chúng, Ban tổ chức cho biết sự việc xảy ra vào chiều 21/7 là kết quả của sai sót trong công tác điều phối, chứ không phải chủ trương của chương trình.

Theo giải trình, kế hoạch ban đầu của cuộc thi là tổ chức trao 50 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm nghỉ giữa chương trình, tách biệt hoàn toàn với các phần thi của cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, do thời tiết tại Lý Sơn nắng nóng kéo dài, bộ phận điều phối đã chủ động đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến nhằm tránh nắng.

Việc thay đổi lịch trình nhưng không có phương án phân luồng hợp lý đã khiến các em ngồi ở hàng ghế đầu đúng lúc phần trình diễn áo tắm diễn ra. Theo Ban tổ chức, đây là sự xử lý tình huống thiếu chặt chẽ, dẫn đến những hình ảnh không phù hợp và tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Đơn vị tổ chức thừa nhận, dù mục đích ban đầu là bảo đảm sức khỏe cho học sinh, ê-kíp đã không lường trước các hệ quả phát sinh. Sai sót này không chỉ ảnh hưởng đến ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện mà còn tác động đến môi trường văn hóa, giáo dục, gây lo lắng cho phụ huynh, làm phiền lòng chính quyền địa phương và ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi.

Thư xin lỗi được BTC đăng tải trên trang FB cá nhân

Trong thư, Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng UBND đặc khu Lý Sơn vì sự cố đã tạo ra dư luận không mong muốn, đồng thời xin lỗi các trường học, phụ huynh và 50 học sinh tham gia chương trình.

Ban tổ chức nhấn mạnh mục đích của hoạt động an sinh xã hội chỉ nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn toàn không có chủ trương để học sinh tham gia hoặc theo dõi các nội dung trình diễn của cuộc thi nhan sắc.

Đối với công chúng và các cơ quan báo chí, Ban tổ chức cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, nhận hoàn toàn trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức, đồng thời xem đây là bài học quan trọng trong quá trình triển khai các sự kiện có quy mô lớn.

Không dừng lại ở lời xin lỗi, đơn vị tổ chức cũng công bố hàng loạt biện pháp khắc phục nhằm tránh lặp lại sự cố tương tự. Trong đó, Ban tổ chức sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách điều phối sân khấu; xây dựng quy trình tách biệt hoàn toàn các hoạt động thiện nguyện có sự tham gia của trẻ em với các phần thi thuộc cuộc thi sắc đẹp; đồng thời rà soát toàn bộ kịch bản, phương án an ninh và công tác phân luồng khán giả trước đêm chung kết.

Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là một trong những hiếm hoi các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam phải phát đi thư xin lỗi chính thức sau phản ứng liên quan đến công tác tổ chức.

Dù Ban tổ chức đã nhận trách nhiệm và đưa ra phương án khắc phục, nhiều ý kiến cho rằng vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các đơn vị tổ chức sự kiện khi kết hợp hoạt động cộng đồng với các chương trình giải trí, đặc biệt là những nội dung có sự tham gia của trẻ em.

Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng mở rộng quy mô và gắn với nhiều hoạt động quảng bá du lịch, thiện nguyện, yêu cầu về công tác tổ chức, điều phối và bảo đảm sự phù hợp với từng nhóm đối tượng tham dự được xem là yếu tố không thể xem nhẹ nếu muốn tránh những sự cố tương tự trong tương lai.