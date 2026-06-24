Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi được yêu cầu đến phường làm thủ tục hành chính, ngày 23/6, lãnh đạo Trung tâm hành chính công, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình cụ bà N.T.T.H. (97 tuổi, phường Ngọc Hà, Hà Nội) để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Trao đổi trên báo Phụ nữ Việt Nam, chị H.A. (cháu nội cụ H.) cho biết, sáng 23/6, các đơn vị đã đến gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe của bà, xin lỗi gia đình và làm thủ tục ngay tại nhà nên người thân không phải trực tiếp đi lại nữa. Qua cách trao đổi chân thành, gia đình ghi nhận thiện chí khắc phục của các cơ quan liên quan.

Chị H.A. bộc bạch, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình thực sự bức xúc trước cách ứng xử của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Bố của chị H.A. đã ngoài 70 tuổi và ông rất giận. Với những người lớn tuổi, cách giao tiếp như vậy là chưa thực sự phù hợp và thỏa đáng.

Tuy nhiên, gia đình đánh giá cao tinh thần cầu thị của các đơn vị chức năng sau buổi gặp sáng 23/6. Gia đình cảm thấy được tôn trọng. Bố của chị H.A. cũng cảm thấy hài lòng với cách xử lý này.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội. (Ảnh: Tiền Phong)

Dù vậy, chị H.A. bày tỏ điều gia đình mong muốn không chỉ là lời xin lỗi dành cho trường hợp của gia đình chị mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ người dân nói chung. Gia đình mong các các bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính rút kinh nghiệm để có cách hướng dẫn mềm mỏng, lịch sự và tích cực hơn, nhất là đối với người già, người yếu thế hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình cũng mong sự việc này sẽ trở thành bài học chung để các cơ quan tiếp nhận hồ sơ ngày càng phục vụ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự tôn trọng và đồng hành từ phía cơ quan công quyền.

Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin đã khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, việc hướng dẫn chuyên môn được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Tuy nhiên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn có những hạn chế trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử và cách thức truyền đạt thông tin trong quá trình trao đổi, hướng dẫn công dân, dẫn đến công dân và gia đình chưa đồng thuận.

Ngày 23/6, Văn phòng Thành ủy Hà Nội cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân của một công chức tại điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ văn bản cho biết, theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ việc để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Thường trực Thành ủy đã giao cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có). Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.