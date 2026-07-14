Thư xin lỗi gửi đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng, người dân Quảng Ninh cùng toàn thể du khách được đăng trên fanpage Thời Tiết Hà Nội vào chiều 14/7.

Theo đó, admin fanpage (quản trị viên) thừa nhận vào 11h07 ngày 12/7 đăng tải một bài viết cảnh báo về diễn biến thời tiết tại Quảng Ninh trong dịp cuối tuần này trên fanpage Thời Tiết Hà Nội - vốn có hơn 300.000 người theo dõi.

Mục đích ban đầu là chia sẻ thông tin với mong muốn mọi người chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn khi đi du lịch hè. Tuy nhiên, admin fanpage thừa nhận rằng cách sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo mạnh đã khiến thông tin dễ bị hiểu theo hướng tiêu cực hơn so với ý định ban đầu.

“Sau khi bài viết được lan truyền, tôi nhận thấy nội dung và cách diễn đạt của mình đã gây nên sự lo lắng đối với người dân, du khách và các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Ninh. Tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn mà bài viết đã gây ra.

Tôi đặc biệt xin lỗi người dân Quảng Ninh, các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lưu trú, lữ hành và những cá nhân có thể đã chịu ảnh hưởng từ những thông tin mà tôi đăng tải” , nội dung thư xin lỗi nêu.

Trong thư, admin fanpage Thời Tiết Hà Nội cho biết sẽ nghiêm túc phối hợp, giải trình nếu được yêu cầu. Đồng thời, fanpage sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình biên tập trước khi đăng tải những nội dung có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng.

“Đây là một bài học lớn đối với cá nhân tôi. Tôi cam kết nâng cao trách nhiệm trong việc truyền tải thông tin, lựa chọn ngôn từ cẩn trọng hơn và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.

Một lần nữa, Thời Tiết Hà Nội xin gửi lời xin lỗi chân thành tới chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh, cũng như tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi bài đăng của tôi” , admin fanpage Thời Tiết Hà Nội nêu.

Trước đó, ngày 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có), xử lý theo thẩm quyền đối với trang fanpage “Thời Tiết Hà Nội”.

Ngoài ra, đơn vị này cũng gửi văn bản cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kịp thời ngăn chặn việc lan truyền thông tin có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát hiện fanpage Thời Tiết Hà Nội đăng tải thông tin có dấu hiệu chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình dư luận xã hội và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nội dung bài viết đề cập: “Cuối tuần sau bà con định đi Quảng Ninh cần lưu ý. Hôm trước ad đã cảnh báo rồi, hôm nay nhắc lại ko có sợ bà con quên. Nếu chưa xuống tiền book phòng, bà con hãy cân nhắc. Từ chiều tối 18/7, trời sẽ chuyển xấu. Lang thang ra đảo, lơ mơ mất cơ hội về bờ” .

Qua rà soát ban đầu, nội dung nêu trên sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo, suy diễn, chưa dẫn nguồn thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có thể khiến người dân và du khách hiểu rằng tình hình thời tiết tại Quảng Ninh trong thời gian nêu trên có diễn biến đặc biệt nguy hiểm, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, du khách và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh này.