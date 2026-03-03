Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên chém lìa tay người đi đường ở Phú Thọ

Ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập Nguyễn Thành Công (SN 2008) và Phạm Hồng Sơn (SN 2010, đều trú tại phường Vĩnh Yên) cùng nhiều đối tượng trong vụ thiếu niên bị chặn đường, chém lìa tay.

Nguyễn Thành Công và Phạm Hồng Sơn tại cơ quan công an.

Khoảng 22h20 ngày 1/3, tại đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, nhóm thanh, thiếu niên trú tại địa bàn (khu vực xã Thanh Trù cũ) đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến tổ dân phố Rừng, các đối tượng chặn xe anh Đ.D.Đ (SN 2009, trú tại xã Yên Lạc).

Nguyễn Thành Công cầm tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Hiện trường vụ việc.

Ngay trong đêm 1/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm.

Sau 36 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, đến sáng 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập và làm rõ Nguyễn Thành Công và Phạm Hồng Sơn cùng nhiều đối tượng liên quan. Đáng chú ý, trong số này có những thiếu niên mới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.