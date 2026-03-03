Giữa căng thẳng Trung Đông, lời tiên tri của bà Baba Vanga về thế giới 2026 gây chú ý trở lại: Vì sao?

Giữa lúc Trung Đông tiếp tục chìm trong những vòng xoáy căng thẳng mới, cái tên Baba Vanga – nhà tiên tri mù người Bulgaria lại một lần nữa xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Những lời dự đoán được cho là liên quan đến năm 2026 bất ngờ được "đào lại", lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều tranh luận về chiến tranh, trí tuệ nhân tạo và cả sự sống ngoài hành tinh.

Căng thẳng Trung Đông và nỗi ám ảnh về một cuộc xung đột lớn

Những ngày gần đây, khi các điểm nóng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chia sẻ lại một "lời cảnh báo" được cho là của Baba Vanga về năm 2026 – thời điểm bà được cho là từng nhắc tới "chiến tranh và sự hủy diệt".

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine chưa có lối thoát rõ ràng, còn những động thái quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran liên tục được truyền thông quốc tế cập nhật, không ít người cho rằng thế giới đang tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn. Chính sự trùng hợp về thời điểm khiến các dự đoán cũ bỗng nhiên được thổi bùng trở lại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng tiên tri lưu ý rằng các lời dự đoán gắn với Baba Vanga thường có ngôn ngữ khá chung chung, không nêu rõ quốc gia, địa điểm hay mốc thời gian cụ thể. Điều này khiến chúng dễ dàng được liên hệ với bất kỳ biến động địa chính trị nào đang diễn ra.

AI trỗi dậy: Dự báo gây tranh luận

Không chỉ dừng ở viễn cảnh chiến tranh, một dị bản khác đang lan truyền cho rằng Baba Vanga từng dự đoán năm 2026 sẽ chứng kiến sự "thống trị" của trí tuệ nhân tạo.

Thực tế, trong vài năm trở lại đây, AI đã phát triển với tốc độ chóng mặt, từ tự động hóa sản xuất, sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu lớn cho đến nghiên cứu y học. Nhiều ngành nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị thay thế hoặc tái cấu trúc sâu rộng.

Chính vì vậy, khi đọc lại những dự đoán về "máy móc chiếm ưu thế trong đời sống con người", một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng viễn cảnh đó không còn quá xa vời. Dù vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng chưa có tài liệu gốc nào chứng minh bà Baba Vanga từng ghi chép cụ thể về AI – khái niệm vốn còn khá xa lạ vào thời điểm bà qua đời năm 1996.

"Phi thuyền khổng lồ" và câu chuyện người ngoài hành tinh

Một chi tiết khác gây tò mò không kém là dự đoán về việc con người sẽ lần đầu tiếp xúc với sinh vật ngoài Trái đất vào năm 2026, thông qua sự xuất hiện của một "phi thuyền khổng lồ" tiến vào bầu khí quyển.

Chủ đề này càng trở nên nóng hơn sau khi chính trường Mỹ từng có những động thái yêu cầu rà soát và công bố thêm tài liệu liên quan đến UFO và hiện tượng không xác định trên không (UAP). Sự trùng hợp về thời điểm đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những điều từng được xem là giả tưởng có đang dần tiến gần tới thực tế.

Dù vậy, giới khoa học vẫn khẳng định cho đến nay chưa có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh tiếp xúc với con người.

Baba Vanga là ai và những tranh cãi chưa dứt

Baba Vanga, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 tại Bulgaria và qua đời năm 1996. Bà bị mất thị lực từ nhỏ sau một tai nạn lốc xoáy và từ đó được nhiều người tin rằng sở hữu khả năng ngoại cảm.

Điều đáng chú ý là bà không để lại bất kỳ bản thảo viết tay chính thức nào về các lời tiên tri. Phần lớn nội dung hiện nay được truyền miệng qua người thân và những người ủng hộ, trong đó có cháu gái của bà. Chính vì vậy, tính xác thực của các dự đoán luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Nhiều người hâm mộ cho rằng bà từng dự đoán đúng các sự kiện lớn như vụ khủng bố 11/9 hay cái chết của Công nương Diana. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hoài nghi cho rằng những liên hệ này chủ yếu được diễn giải lại sau khi sự kiện đã xảy ra.

Dẫu thực hư thế nào, mỗi khi thế giới rơi vào giai đoạn bất ổn, cái tên Baba Vanga lại được nhắc tới. Có thể, giữa những biến động khó lường, con người luôn tìm kiếm một lời giải thích dù chỉ là từ những câu chuyện được truyền miệng qua nhiều thập kỷ.

