Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị can khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng

Ba nhóm hành vi phạm tội

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận điều tra, vụ án có 10 bị can với ba nhóm hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều bị can khác.

Nhóm hành vi thứ nhất “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 6 đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng thông qua việc thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết; chi phí phát sinh trong thời gian hai dự án tạm dừng; và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp không đúng quy định.

Kết luận điều tra cho rằng bà Tiến giữ vai trò xuyên suốt trong các sai phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Nhóm hành vi thứ hai là “Nhận hối lộ”, trong quá trình triển khai 10 gói thầu xây lắp thuộc hai dự án. Bị can Nguyễn Chiến Thắng cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm bị cáo buộc thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu, qua đó nhận hơn 51,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thắng còn nhận hơn 36,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; phần này do cơ quan điều tra quân đội xử lý.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu, với số tiền bị xác định là 7,7 tỷ đồng; chưa tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo điều tra, ông Thắng đã nhận tổng cộng 88 tỷ đồng từ các nhà thầu, sau đó chi hơn 63 tỷ đồng cho nhiều cá nhân. Trong đó, ông chi 2,5 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến; gần 2,5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hữu Tuấn; 5,5 tỷ đồng cho một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm; 2,59 tỷ đồng để “bồi dưỡng” cán bộ, lãnh đạo Ban.

Ông Tuấn sau khi nhận hơn 12 tỷ đồng từ ba nhà thầu cũng bị cáo buộc đã chi 5 tỷ đồng cho bà Kim Tiến và hơn 283 triệu đồng “bồi dưỡng” cán bộ, lãnh đạo Ban; tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng.

Nhóm hành vi thứ ba “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng. Bị can này bị cáo buộc nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với cam kết “can thiệp, giúp đỡ” Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra hai dự án. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng

Kết luận điều tra cũng cho thấy, đến nay, các bị can và gia đình đã nộp hơn 44,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng qua ba lần, dù khai chỉ được “chia” 7,5 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Thiêm được người thân nộp thay 14 tỷ đồng. Ông Nguyễn Chiến Thắng mới nộp 1 tỷ đồng; ông Nguyễn Hữu Tuấn được gia đình nộp thay 3,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cũng nộp tiền khắc phục hậu quả, mỗi lần từ vài chục triệu đến 1 tỷ đồng.

Để đảm bảo thi hành án và giải quyết phần dân sự, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản. Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 nhà đất (1 tại Phủ Lý, 2 tại Hà Nội); ông Nguyễn Hữu Tuấn bị kê biên 1 nhà đất tại Phủ Lý; bị can Nguyễn Kim Trung bị kê biên 2 nhà đất tại Hà Nội; bị can Đào Xuân Sinh bị kê biên 1 quyền sử dụng đất tại Hà Nội.

Vụ án tiếp tục được cơ quan tố tụng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.