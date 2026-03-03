Thiếu niên sinh năm 2012 âm thầm rời nhà, gia đình hoảng loạn đăng tin khắp mạng xã hội: Công an phát hiện ở một địa điểm cách nhà 50km lúc đêm muộn

Cuối tháng 2/2026, tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai tiếp tục được thể hiện qua việc khẩn trương hỗ trợ một gia đình tìm kiếm con trai bỏ nhà đi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Theo đó, vào trưa ngày 25/2/2026, cháu H.C.T. (SN 2012), trú tại thôn 6 – Bình Minh, xã Bom Bo, bất ngờ rời khỏi nhà mà không thông báo cho người thân, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Trong tâm lý lo lắng, người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nghi vấn cháu có thể bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, xuất hiện nhiều bình luận suy đoán, gây hoang mang dư luận.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Bom Bo đã chủ động liên hệ, trấn an gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phối hợp lực lượng chức năng tại các khu vực lân cận để tổ chức tìm kiếm. Trong nhiều ngày liên tục, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, di chuyển qua nhiều tuyến đường, địa bàn giáp ranh để lần theo các manh mối.

Đến khoảng 22 giờ ngày 28/2/2026, tức sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Công an xã đã phát hiện cháu T. khi đang đứng tại khu vực siêu thị Co.opmart Đồng Xoài, cách nhà khoảng 50km. Qua trao đổi, cháu cho biết do chán nản việc học tập nên tự ý bỏ nhà đi, không bị ai dụ dỗ, ép buộc hay xâm hại. Ngay trong đêm, Công an xã Bom Bo đã nhanh chóng liên hệ gia đình và trực tiếp bàn giao cháu T. trở về an toàn trong niềm vui, xúc động của người thân.

Cháu H.C.T. (áo đen) được lực lượng Công an tìm thấy tại khu vực siêu thị Co.opmart Đồng Xoài sau hơn 3 ngày bỏ nhà đi

Sau sự việc, anh Hoàng Chí Phu (SN 1981), cha của cháu T., đã gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bom Bo, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở. Gia đình cho biết, từ khi Công an chính quy được bố trí về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ngày càng ổn định, người dân thêm tin tưởng, yên tâm lao động, sản xuất.

Việc kịp thời tìm thấy và đưa cháu T. trở về an toàn không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an xã Bom Bo mà còn góp phần định hướng dư luận, ngăn chặn thông tin suy diễn thiếu kiểm chứng trên không gian mạng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ ngay từ cơ sở.