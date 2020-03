Triệu tập nam thanh niên đăng tải "dịch corona lan tràn cả làng"

Chiều 17/3, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập T.Đ.H. (25 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) để làm rõ vì hành vi đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19.



Trước đó, vào 20h ngày 16/3, trên Facebook T.Đ.H. đăng tải thông tin: "Dịch corona lan tràn cả làng Lộc Thủy và có khả năng lây lan khắp nơi toang thật rồi" :v 1 thanh niên mang bệnh dịch từ nước Anh về lây lan cả nhà giờ bỏ trốn :v toang :v".

Đối tượng H. tại cơ quan công an

Nội dung này nhanh chóng thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ. Trong đó nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này. Quá trình tìm hiểu, lực lượng Công an huyện Thạch Hà xác định chủ Facebook trên là của T.Đ.H. nên triệu tập đến Công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận thông tin trên là không đúng sự thật mà nghe được thông tin trên từ người thân, dù chưa biết đúng hay sai nhưng H. đã đăng lên Facebook. Hiện, Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.