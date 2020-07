"Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên bị bỏng và co thắt tử cung khi dùng đồ MCDonalds

Vào đầu tháng 6 vừa qua, An Dĩ Hiên đã công khai trên mạng xã hội thông tin mình đang mang bầu lần hai và được dự kiến sẽ lâm bồn vào cuối năm nay.

Thế nhưng, hôm nay ngày 8/7, nàng "Triệu Mẫn" bất ngờ chia sẻ thông tin bản thân bị bỏng và có dấu hiệu co thắt tử cung trong thời kì mang thai, điều này khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, nguyên nhân chính bắt nguồn từ thương hiệu nổi tiếng MCDonalds.

Tin tức được đăng tải trên trang Sohu.

An Dĩ Hiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, An Dĩ Hiên đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân của mình cùng một một đọan trích camera ghi lại quá trình nguy hiểm mà bản thân đã gặp phải khi cùng chồng đi đặt đồ ăn tại một cửa hàng MCDonalds.

Có thể thấy, An Dĩ Hiên xuất hiện trong đoạn clip với trang phục đơn giản thường nhật và chiếc bụng bầu to lộ ra vô cùng rõ ràng. Sau khi lấy đồ ăn nhanh trong túi đặt ra bàn, An Dĩ Hiên tiếp tục lấy hai cốc đồ uống nóng ra khỏi túi. Nhưng không may, nước nóng trong hai cốc hoàn toàn bị đổ ra ngoài.

Do bụng bầu nặng nề, An Dĩ Hiên không thể nhanh nhẹn như trước nên hai cốc trà sữa nóng gần 100 độ đã đổ toàn bộ vào phần đùi và bụng của cô. Ngay sau đó, Trần Vinh Luyện đã ngay lập tức lấy giấy ăn lau cho vợ và đưa cô vào nhà vệ sinh để rửa nước lạnh. Có thể thấy, khoảnh khắc bị nước nóng dội vào người, An Dĩ Hiên đã vô cùng hoảng hốt và đau đớn.

Do quá kinh sợ nên An Dĩ Hiên đã xuất hiện dấu hiệu co thắt tử cung và được chồng đưa đến bệnh viện kiểm tra sau đó. Mặc dù kết quả kiểm tra không đáng lo ngại nhưng phần đùi trong của nữ diễn viên vẫn bị bỏng đỏ một mảng lớn.

Sau vụ việc này, An Dĩ Hiên đã kiện MCDonald và cảnh tỉnh mọi người khi đến sử dụng dịch vụ của thương hiệu này. Được biết, nguyên nhân vụ việc được cho rằng xuất phát từ nguyên liệu đóng gói thực phẩm của MCDonalds. An Dĩ Hiên cho rằng hai chiếc cốc giấy kia hoàn toàn không có khả năng đựng dung dịch nóng nên mới dẫn đến trà sữa bị lọt ra ngoài.

Nguồn: Sohu