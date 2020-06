Mỹ nhân "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" An Dĩ Hiên mang thai lần hai sau gần 1 năm sinh con đầu lòng

Cách đây không lâu, An Dĩ Hiên đã đăng tải lên Weibo cá nhân hình ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân, đồng thời cũng thông báo tin mừng rằng, cô đang mang thai em bé thứ hai: "Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Tiểu Lục Lục (tên thân mật của con trai An Dĩ Hiên) nói rằng: Năm ngoái bố mẹ lên chức còn năm nay đổi thành con lên chức rồi".



Ngoài việc chia sẻ về tin mừng lên chức lần nữa thì An Dĩ Hiên cũng không nói về việc bản thân đang mang thai ở tháng thứ mấy cùng danh tính của em bé thứ hai. Có lẽ nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài cùng ông xã sẽ đón con chào đời vào khoảng cuối năm nay.

An Dĩ Hiên hiện đang mang thai lần hai.

Thành viên thứ 4 của gia đình cô sẽ chào đời vào khoảng cuối năm nay.

An Dĩ Hiên và ông xã Trần Vinh Luyện quen nhau từ cuối năm 2014, vị doanh nhân này đã phải theo đuổi suốt một thời gian dài mới nhận được cái gật đầu đồng ý của người đẹp. Đến năm 2017, An Dĩ Hiên chính thức lên xe hoa, cặp đôi cũng đóng con trai đầu lòng chào đời vào tháng 7 năm ngoái. Sau khi biết tin An Dĩ Hiên đang mang thai lần hai, netizen xứ Trung đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô.

Cuộc sống của An Dĩ Hiên rất hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ.

Nguồn: Weibo