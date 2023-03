Triệt phá lò sản xuất súng quân dụng "khủng" tại TPHCM

Sáng 27/3, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn tại các địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và TPHCM.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, để kịp thời ngăn chặn việc cung cấp súng cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án do Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban Chuyên án để chỉ đạo đấu tranh triệt phá.

Chiều 24/3, Ban Chuyên án đã phân công Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Tân Uyên bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Minh (19 tuổi, ngụ TPHCM) tàng trữ cất giấu trái phép 2 khẩu súng rulo và 52 viên đạn khi đối tượng này đang di chuyển trên đường Thuận Giao 9 (phường thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Phạm Văn Minh, Lâm Tấn Thịnh và tang vật Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Minh tại một phòng trọ thuộc phường Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) phát hiện thu giữ 14 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 300 viên đạn và nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, tổ công tác bắt giữ đối tượng Lâm Tấn Thịnh (28 tuổi). Khám xét nơi ở của Lâm Tấn Thịnh tại phường 12, Quận 10, TPHCM, các cơ quan chức năng phát hiện thu giữ thêm 1 khẩu súng dài được chế tạo để bắn đạn thể thao, 1 khẩu súng kiểu dáng súng Rulo, 1 viên đạn, 1 khẩu súng dài PCP.

Đối tượng Phạm Văn Minh thừa nhận hành vi chế tạo súng để bán lại cho người khác kiếm lời với hình thức đăng bài trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng Lâm Tấn Thịnh thực hiện hành vi sơn súng từ Minh đưa để nhận tiền và trao đổi mua bán súng.

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ tổng số tang vật gồm: 2 khẩu súng dài; 17 khẩu súng ngắn loại rulo ổ xoay; hơn 350 viên đạn thể thao và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.