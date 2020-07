Triệt phá đường dây làm giả bằng bác sỹ, luật sư quy mô lớn

Ngày 11/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an quận Gò Vấp (TPHCM) triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các loại bằng giả công an thu giữ. Ảnh CA

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn làm giả cả các chứng chỉ hành nghề luật sư, bằng đại học y dược, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các loại bảng điểm…



Từ ngày 19/6, trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), tổ công tác của Ban Chuyên án đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lê Tuấn Anh (SN 1990, quê Quảng Ngãi).

Đối tượng Châu Quốc Việt. Ảnh CA

Qua kiểm tra, phát hiện Lê Tuấn Anh có cất giấu 1 túi tài liệu chứa 2 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 1 bằng đại học nghi là tài liệu giả.

Ngoài ra, trong cốp chiếc xe máy Honda Airblade, biển kiểm soát 60B9-52212 của Tuấn Anh, còn có 14 bộ hồ sơ chứa tài liệu là bảng điểm, bằng cấp của nhiều trường đại học, cao đẳng nghi là tài liệu giả.



Cùng ngày, cũng trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Châu Quốc Việt (SN 1990, quê Trà Vinh), phát hiện Việt đang cất giấu 2 bộ tài liệu gồm nhiều bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, bản sao y bảng điểm. Trong cốp xe máy Yamaha Nouvo, biển kiểm soát 60R3-8227 của Việt, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bộ tài liệu gồm 1 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 4 bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là giấy tờ giả.

Hai đối tượng Hồ Ngọc Quang và Lê Tuấn Anh. Ảnh CA

Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh và Việt khai nhận tất cả số giấy tờ, tài liệu nêu trên đều là giả. Tuấn Anh khai nhận đã được 1 đối tượng khác thuê đến địa bàn quận Gò Vấp, gặp người tên Quang để lấy số giấy tờ trên và đi giao cho khách hàng.



Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng mà Tuấn Anh khai tên, chính là Hồ Ngọc Quang, trú tại 80 đường số 6 (phường 15, quận Gò Vấp).

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Thu giữ: 1.518 con dấu giả của hầu hết các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và con dấu của các bộ, ban, ngành trên toàn quốc; 127 bằng cấp, giấy tờ giả (các đối tượng chưa kịp giao cho khách hàng); 127 tem màu; 7 điện thoại di động, 3 máy tính, 2 máy in, 1 máy tạo con dấu giả, 1 máy ép dẻo và nhiều trang thiết bị, máy móc khác phục vụ việc chế tạo con dấu, phôi bằng giả…

Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Ngọc Quang khai nhận, do nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả xuất hiện nhiều trên không gian mạng, nên đã nảy sinh ý định làm giả con dấu, giấy tờ, nhằm mục đích kiếm lời. Quang đã tự mình mua máy móc, thiết bị để phục vụ việc chế tạo con dấu, phôi bằng giả; tự chế tạo, in phôi bằng, giả mạo chữ ký, trực tiếp đóng dấu vào các loại giấy tờ giả.

Từ năm 2017 đến nay, Quang khai nhận đã làm giả khoảng hơn 1.500 bộ giấy tờ, tài liệu của nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Mỗi văn bằng, chứng chỉ giả, Quang bán cho các đối tượng trung gian với giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng, các đối tượng này sau đó sẽ bán cho khách hàng với giá từ 2 đến 6 triệu đồng…

Các loại giấy tờ mà Quang làm giả chủ yếu là các chứng chỉ hành nghề luật sư, bằng đại học y dược, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các loại bảng điểm… Ngoài ra, qua kiểm tra còn phát hiện đối tượng này đã từng làm giả con dấu, tài liệu giả của một số trường đại học nước ngoài.