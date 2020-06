Làm giả giấy tờ để lấy chồng mới trong khi chưa ly dị chồng cũ

Ngày 16/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiệp (SN 1991, trú tại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, tên giả là Nguyễn Ngọc Diệp) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".



Thông tin ban đầu cho thấy, Hiệp đã có gia đình. Tuy chưa ly hôn chồng cũ nhưng người phụ nữ này đã làm giả giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với ông Nguyễn Hồng Thái dưới cái tên giả là Nguyễn Ngọc Diệp.

Vào tháng 6/2019, chị G ( trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tìm gặp vợ chồng Diệp để hỏi mua căn nhà trên phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi được xem nhà, chị G đồng ý mua và làm thủ tục đặt cọc cho vợ chồng Diệp tổng cộng 1,8 tỉ đồng bằng nhiều hình thức như đưa tiền mặt và chuyển khoản. Ngược lại, vợ chồng Diệp đưa cho chị G "sổ đỏ" của căn nhà trên.

Đối tượng Hiệp (tức Diệp - ảnh tư liệu)

Đến đầu tháng 7/2019, chị G phát hiện "sổ đỏ" của căn nhà này là giả nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành bắt giữ Diệp và làm rõ tên thật của đối tượng là Nguyễn Thị Hiệp. Đến đầu tháng 12/2019, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bị can với Hiệp về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Vào thời điểm này, Hiệp đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra đã cho đối tượng tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc này, Hiệp bỏ trốn nên Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã.

Mới đây, Công an quận Thanh Xuân đã truy tìm và bắt giữ được Hiệp khi người phụ nữ này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và lại đang mang thai.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến Hiệp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.