Triển lãm "Otherwise - Mặt Khác": Một mặt rất khác của phố cổ Hà Nội

Triển lãm trưng bày hơn 150 mặt nạ điêu khắc được làm từ chất liệu gốm và giấy bồi, được trưng bày tại Hội Quán Quảng Đông 22 Hàng Buồm từ ngày ngày 13/9 tới ngày 10/11. Mặt khác – Otherwise không chỉ là lời tri ân của ba nghệ sĩ với Thủ đô, mà còn là nỗ lực chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào sau bão Yagi, với toàn bộ doanh thu triển lãm được quyên góp vào Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo An ninh Thủ đô. Ngoài ra, triển lãm còn có sự tham gia của nghệ sĩ piano Trần Khôi Việt

Ba Người ở Phố - Khởi nguồn của dự án

Sau ba thập kỷ gặp gỡ và trở thành những người bạn thân thiết, Lê Thiết Cương, Nguyễn Việt Hà và Đinh Công Đạt nhận thấy cần phải làm một điều gì đó cùng nhau. Thành công trong các lĩnh vực hội họa, văn học và điêu khắc, họ đã tìm đến nhau để tạo nên một dự án chung. Thay vì bắt đầu bằng một hình thức nghệ thuật, họ lựa chọn truyền tải thái độ sống và tình cảm dành cho Hà Nội – thành phố gắn liền với tuổi thơ và sự nghiệp của họ.

Triển lãm lần này không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là một bức tranh lớn hơn về sự sống động và lịch lãm của Thủ đô. Với 150 tác phẩm mặt nạ từ ba khuôn hình của chính các nghệ sĩ, được làm từ các chất liệu giấy bồi, gốm và những hoa văn truyền thống, tên các con phố, khu chợ, các câu kinh, câu văn… mỗi nghệ sĩ đều mong muốn đưa ra một thông điệp rằng Hà Nội không chỉ là những con phố và công trình kiến trúc, mà còn là linh hồn của những con người đã và đang sinh sống nơi đây. Qua triển lãm, họ muốn thể hiện rằng sự tinh tế và nét đẹp của Hà Nội sẽ mãi mãi tồn tại.

Mặt Phố - Mặt Chùa – Mặt Chợ: Một Góc Nhìn Khác về Phố Cổ

Ba nghệ sĩ với ba cách thể hiện khác nhau đã tạo ra ba chủ đề chính cho triển lãm: Mặt Phố, Mặt Chùa, Mặt Chợ. Dù theo đuổi những con đường nghệ thuật riêng, cả ba đều chia sẻ chung một tình yêu sâu sắc với Hà Nội. Đó là điều đã gắn kết họ trong suốt ba thập kỷ qua.

Nguyễn Việt Hà chọn Mặt Phố, từ chính tình yêu dành cho những ngõ phố Hà Nội, nơi khơi nguồn cảm hứng bất tận của anh trong văn học. Với anh, các mặt nạ được khắc họa không chỉ là những khuôn mặt mà còn là những mảnh ghép của cuộc sống nơi phố phường Hà Nội. Đối với Lê Thiết Cương, Mặt Chùa là lựa chọn tự nhiên từ sự gần gũi với Phật giáo, đức tin đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách nghệ thuật và con người của anh, với những tác phẩm mang đậm triết lí Phật giáo cũng như sự tĩnh lặng giữa dòng đời xô bồ. Còn Đinh Công Đạt, người lớn lên giữa những khu chợ Hà Nội, mang vào tác phẩm của mình sự lộn xộn và nhộn nhịp của những khu chợ xưa, đã chọn Mặt Chợ, như cách để gợi nhớ lại bầu không khí thân quen và hỗn loạn của phố cổ.

Nghệ sĩ piano Trần Khôi Việt biểu diễn tại buổi gặp mặt của triển lãm

Sự khác biệt trong sự xưa, cũ, cổ.

Triển lãm "Otherwise - Mặt Khác" không cố gắng tạo ra những ý tưởng nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ mà thay vào đó, các nghệ sĩ đã sử dụng lại những yếu tố truyền thống để truyền tải thông điệp của mình. Nguyễn Việt Hà đã viết lại những câu văn kinh điển từ sách của mình lên mặt nạ, trong khi đó Lê Thiết Cương dùng những câu kinh Phật, còn Đinh Công Đạt sử dụng tên những con phố, khu chợ, món ăn quen thuộc của Hà Nội.

Sự khác biệt ở đây chính nằm tại người xem, được cảm nhận thông qua tổng hòa những cách làm, thông điệp truyền thống, nơi ba nghệ sĩ đã tạo ra một triển lãm mà mỗi tác phẩm đều tôn vinh giá trị xưa cũ của Hà Nội. Với họ, Hà Nội không chỉ là một thành phố vật chất mà còn là một di sản văn hóa phi vật thể, nơi chứa đựng những giá trị không thể phai mờ theo thời gian.

Mặt Khác – Chung tay vượt qua khó khăn

Nghệ thuật không chỉ phản ánh vẻ đẹp và bản chất của cuộc sống mà còn mang trong mình một sứ mệnh cao cả hơn—đó là truyền tải những giá trị nhân văn và kết nối cộng đồng. Với tinh thần ấy, triển lãm Mặt Khác – Otherwise không chỉ là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh Hà Nội mà còn hướng tới việc góp phần chia sẻ với cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Thông qua những tác phẩm nghệ thuật này có thể góp phần giảm bớt nỗi đau và thiệt hại mà bão Yagi đã gây ra. Do đó, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các tác phẩm trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ được quyên góp vào Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo An ninh Thủ đô (Công an TP Hà Nội).

Đây không chỉ là nghĩa cử của ba nghệ sĩ mà còn là lời kêu gọi đoàn kết từ cộng đồng. Nghệ thuật, theo cách nhìn của họ, không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để truyền cảm hứng và tạo ra các giá trị tích cực cho xã hội. Ba nghệ sĩ hi vọng rằng những đóng góp của họ sẽ tạo ra những hiệu ứng lan tỏa, mong muốn chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn trong thời điểm này.

Ảnh: Thuần Thư