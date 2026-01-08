"Trí khôn của chồng ta đây": Cú gánh vác gia đình cồng kềnh và độc lạ nhất MXH hôm nay

Hôm nay, mạng xã hội xôn xao vì một câu chuyện vừa buồn cười vừa "đứng tim", xoay quanh màn "gánh vác gia đình" của một ông chồng được vợ flex: "Trí khôn của chồng ta đây".

Chuyện được chính bà xã chia sẻ nguyên văn như sau:

" Dạo này kinh tế khó khăn, quán lẩu gia đình mở cũng hơi đuối. Chồng dùng AI gen ảnh up lên facebook: 'Lẩu ngon quá khách phải dậy sớm xếp hàng ngăn nắp để đợi quán mở cửa là ào vào mua nè'. Chấm hỏi thật sự, người trẻ người ta biết ảnh AI thì thôi không sao nhưng người lớn tuổi thì người ta bảo quán nhà tôi có vong, 4h30 sáng vong xếp đầy cửa. Bố mẹ hai bên còn hốt hoảng sợ hãi bảo về làm cơm gọi thầy cúng liền nhanh không hỏng hình cả nhà bây giờ. Nói thật chứ sáng mà check cam ra đống này cũng tự khiếp hồn. Giờ không biết giải thích sao với bà con trong xóm luôn".

Sản phẩm "trí khôn của chồng ta đây" đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn

Chỉ một bức ảnh AI "khách xếp hàng từ tờ mờ sáng", anh chồng tưởng mình đang đi trước thời đại marketing 4.0, ai dè lại vô tình… kích hoạt trí tưởng tượng tâm linh của cả khu phố.

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, phần vì hài, phần vì quá đúng với đời sống hiện tại: AI đang vào bếp, vào quán, vào từng gia đình nhưng không phải ai cũng sẵn sàng "tiêu hóa" công nghệ theo cùng một cách.

Ở một góc nhìn tích cực, phải công nhận ông chồng này rất chịu khó nghĩ cách cứu quán, rất chịu khó cập nhật xu hướng. Chỉ là anh quên mất một điều quan trọng: AI thì mới nhưng hàng xóm và bố mẹ hai bên vẫn đang dùng… niềm tin truyền thống để giải thích thế giới.

Nếu bỏ qua cú “xếp hàng lúc 4h30 sáng” gây chấn động khu phố thì phải nói cho công bằng: anh chồng này không hề vô tâm. Trái lại, đây là mẫu đàn ông rất vì gia đình. Quán lẩu ế khách, không than thở, không đổ lỗi, anh chọn cách… tự thân vận động. Không biết chạy ads, không rành KOL, anh dùng thứ duy nhất mình có trong tay lúc đó: AI và một niềm tin mãnh liệt rằng quán nhà mình xứng đáng đông khách hơn.

Bà vợ cũng không giấu được niềm “tự hào méo mó” về chồng. Không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân như vậy chỉ để mong bữa cơm gia đình đỡ nặng gánh. Chỉ là trong lúc nóng ruột vì cơm áo gạo tiền, anh chồng quên mất một chi tiết nhỏ nhưng chí mạng: Làm gì cũng phải chân thật mới có giá trị bền lâu.