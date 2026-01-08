Vợ chồng mang "máu gấu trúc" và hành trình 23 năm làm "ngân hàng máu" di động

Tại Trung Quốc, nhóm máu Rh âm tính (Rh-) hiếm đến mức được gọi là "máu gấu trúc" khi chỉ chiếm 0,34% dân số. Giữa bối cảnh khan hiếm đó, câu chuyện về vợ chồng Phương Đông Phong và Chu Lợi tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái. Suốt hơn 23 năm qua, đôi vợ chồng mang dòng máu đặc biệt này đã bền bỉ hành trình làm "ngân hàng máu di động", luôn kịp thời có mặt để cứu sống những bệnh nhân xa lạ khỏi lưỡi hái tử thần.

Theo báo Dân việt, chuyện tình của họ bắt đầu từ một sự tình cờ ngỡ như định mệnh. Phương Đông Phong vốn có thói quen hiến máu từ khi nhập ngũ năm 1995 nhưng không hề biết mình mang nhóm máu hiếm. Bí mật chỉ được hé lộ khi anh cùng bạn gái Chu Lợi ngẫu hứng bước lên xe hiến máu trong một lần hẹn hò. Kết quả xét nghiệm khiến cả hai ngỡ ngàng: Chu Lợi mang nhóm máu B Rh-, còn Phương Đông Phong sở hữu nhóm máu AB Rh- cực kỳ hiếm gặp.

Anh Phương Đông Phong và chị Chu Lợi. Ảnh: The Paper.

"Kim lấy máu to hơn kim truyền dịch, cô ấy sợ đau nhưng vẫn chấp nhận", anh Phương nhớ lại. Sự dũng cảm đó khiến anh tin đây là người bạn đời phù hợp.

Ngày 8/10/2002, họ đăng ký kết hôn. Thay vì tiệc tùng, cặp đôi dắt tay nhau đến điểm hiến máu. "Hai cuốn sổ chứng nhận hiến máu đáng giá hơn mọi lời thề", anh Phương nói.

Mang trong mình dòng máu hiếm đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm lớn. Suốt hơn hai thập niên, số điện thoại của hai vợ chồng không thay đổi và luôn mở 24/7. Anh Phương, một cựu quân nhân, coi các cuộc gọi từ trạm máu là "quân lệnh".

Kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc năm 2009, khi cả nhà đang trên đường đi du lịch, anh Phương nhận cuộc gọi từ Thẩm Dương báo tin một bệnh nhân nguy kịch cần máu gấp. Không đắn đo, hai vợ chồng giải thích với các con, trả vé xe và quay lại. Chuyến đi bị hủy, nhưng một người lạ được cứu sống.

Tháng 1/2015, anh Phương đang làm việc thì nhận tin báo khẩn. Anh lập tức xin nghỉ. Lúc này, đồng nghiệp mới biết người đàn ông ít nói là một "hiệp sĩ" trong cộng đồng máu hiếm.

Để đảm bảo dòng máu luôn đạt chuẩn, vợ chồng anh Phương thiết lập chế độ sống kỷ luật. Anh bỏ hẳn món cơm chan nước thịt khoái khẩu, kiêng rượu bia, thuốc lá và tập thể dục hàng ngày. Chu Lợi cũng không kém cạnh, sau khi sinh con năm 2016, cô đã nỗ lực tập luyện giảm tới 15kg trong 3 tháng để đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục hiến máu. Đến nay, tổng lượng máu họ hiến tặng đã vượt quá 14.000ml, cứu sống vô số bệnh nhân nguy kịch.

Hai người con của gia đình anh Phương cũng thừa hưởng gen đặc biệt này. Ảnh: The Paper.

Theo VnExpress, các nhân viên y tế tại Phủ Thuận cho biết, dù tiêu chuẩn dành cho người hiến máu thường xuyên rất khắt khe, vợ chồng anh Phương luôn đạt chỉ số tốt nhất.

Điều đặc biệt là hai người con của họ cũng thừa hưởng gen này. Năm 2017, con trai đầu lòng được phát hiện mang nhóm máu AB Rh- giống bố. Ba năm sau, con gái út cũng được xác định mang nhóm máu A Rh-. "Tương lai nhà mình sẽ có tới 4 ngân hàng máu di động", người cha tự hào.

Trong căn nhà nhỏ, gia tài quý giá nhất của họ là 30 cuốn sổ chứng nhận với tổng cộng 14.000 ml máu đã hiến - tương đương lượng máu toàn phần của ba người trưởng thành. Năm 2024, gia đình Phương Đông Phong được vinh danh trong danh sách "Người tốt Trung Quốc".

"Giá trị của một gia đình không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu của cải, mà là trao đi được bao nhiêu hơi ấm cho xã hội", anh Phương nói.