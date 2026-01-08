Cô dâu Việt và chú rể Nội Mông chiếm sóng MXH gần đây: Lấy sếp làm chồng, cô nhân viên "lãi lớn"

Những ngày gần đây, loạt ảnh cưới của một cô dâu Việt Nam và chú rể đến từ Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới màu hồng rực rỡ, kết hợp phụ kiện đeo trán mang đậm dấu ấn thảo nguyên nhanh chóng thu hút sự chú ý, được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên "công chúa thảo nguyên".

Trong bộ ảnh, cô dâu gây thiện cảm với vẻ đẹp ngọt ngào, trong khi chú rể sở hữu ngoại hình điềm đạm, thư sinh. Nhiều ý kiến nhận xét cặp đôi rất "có tướng phu thê".

Đám cưới hai nền văn hóa và những nghi lễ đặc biệt

Nhân vật chính trong bộ ảnh đang được chia sẻ là cô dâu Đinh Hường (SN 1993) và chú rể là anh Bao Xiao (SN 1988). Hiện tại, hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản.

Chia sẻ với Tri Thức – Znews, cô dâu Đinh Hường cho biết lễ cưới của hai người được tổ chức tại Nội Mông vào tháng 10/2024 và tiếp đó là đám cưới tại Việt Nam vào tháng 11/2024. Trong hôn lễ tại Nội Mông, theo mong muốn của bố mẹ chồng, cặp đôi diện trang phục truyền thống nhằm giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Lần đầu đi thử đồ cưới, Hường không giấu được sự bất ngờ khi chứng kiến những bộ lễ phục có kiểu dáng, màu sắc hoàn toàn khác lạ so với trang phục cưới quen thuộc ở Việt Nam.

"Trước đó, tôi chưa từng nhìn thấy những bộ trang phục như vậy", cô chia sẻ.

So với đám cưới tại Việt Nam, nghi lễ kết hôn ở Nội Mông có nhiều điểm khác biệt. Trong lễ chính, nhà trai mang tiền sang nhà gái, mẹ chồng trực tiếp lì xì cho con dâu như một nghi thức chúc phúc. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chồng, Hường nhanh chóng làm quen với các nghi lễ và buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Câu chuyện tình yêu nơi đất khách và hành trình làm dâu

Ban đầu, Đinh Hường khá ngần ngại khi đăng tải hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè động viên, cô quyết định chia sẻ với mong muốn giới thiệu nét đẹp trang phục và văn hóa cưới hỏi của những quốc gia khác nhau, bởi trước đó bản thân cô cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với các bộ lễ phục truyền thống Nội Mông.

Vợ chồng Hường quen biết nhau trong thời gian cùng làm việc tại Nhật Bản. Anh Bao Xiao là cấp trên trực tiếp, mối quan hệ dần nảy sinh trong quá trình làm việc chung. Cặp đôi giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ xen kẽ, trong đó tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất, bên cạnh tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.

Ngoài đời, phong cách ăn mặc của hai vợ chồng cá tính và năng động hơn so với hình ảnh truyền thống trong bộ ảnh cưới. Hường nhận xét chồng là người hiền lành, tốt tính, khiến cô cảm thấy hài lòng và yên tâm với cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Trong quá trình làm dâu, cô cũng dần thích nghi với những khác biệt về ẩm thực như ăn thịt cừu, uống trà sữa theo phong cách Nội Mông. Theo cô, nhiều nét văn hóa nơi đây khá gần gũi với Việt Nam, giúp việc hòa nhập trở nên dễ dàng hơn.

Một kỷ niệm khiến cô ấn tượng mạnh là thời tiết khắc nghiệt tại Nội Mông. Dù về thăm gia đình chồng vào tháng 5, tuyết vẫn rơi dày, nhiệt độ có lúc xuống tới âm 40 độ C. Khu vực gia đình chồng sinh sống giáp Nga nên trong sinh hoạt thường ngày, cô còn được thưởng thức các món ăn Nga và có thể sang cửa khẩu vui chơi.

"Chồng tôi rất ga lăng, chiều chuộng vợ và cuộc sống sau khi cưới vẫn lãng mạn như lúc hẹn hò", Hường chia sẻ.

Từ bộ ảnh cưới mang đậm sắc màu thảo nguyên đến câu chuyện tình yêu nảy nở nơi đất khách, hành trình hôn nhân của Đinh Hường và Bao Xiao không chỉ gây chú ý bởi sự mới lạ, mà còn bởi tinh thần tôn trọng văn hóa và sự dung hòa giữa hai nền truyền thống. Với Hường, việc trở thành dâu Nội Mông không chỉ là thay đổi môi trường sống, mà còn là hành trình học cách thấu hiểu, thích nghi và xây dựng hạnh phúc từ những khác biệt rất đời thường.