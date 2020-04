Trị đau lưng bằng cách 'lấy máu' theo lời xúi dại của hàng xóm, người đàn ông 45 tuổi bị liệt cả 2 chân

Đó là trường hợp của ông L.V.Đ. (45 tuổi, quê Kiên Giang).

Được biết trước đây, ông Đ. bị đau lưng và điều trị tại y tế địa phương. Nghe hướng dẫn của hàng xóm, ông đã đến thầy lang gần nhà cắt lể vùng đau bằng dao lam, nhưng tình trạng đau không giảm mà còn trở nên nặng nề hơn.

Sau khi bệnh khởi phát 5 ngày, người nhà đưa bác nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD).

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng, sốt, lạnh run, khô môi, lưỡi đơ kèm theo hội chứng chèn ép tủy như đau lưng lan hai chân, tê, liệt và mất phản xạ hai chân, bí tiểu.

Bệnh nhân L.V.Đ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cũng ghi nhận áp xe ngoài màng cứng trong ống sống ngực – thắt lưng – cùng về phía sau, từ ngang mức thân sống ngực N10 đến xương cùng S2.

Tình trạng này gây hẹp lan tỏa ống sống, chèn ép tủy sống ngực, tổn thương viêm, áp xe rải rác cơ thắt lưng chậu, cơ cạnh sống hai bên.

Ông Đ. được bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh chỉ định phẫu thuật cấp cứu giải ép tủy sống. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã lấy dịch mủ cột sống để cấy tìm vi trùng ra tụ cầu vàng, là loại vi trùng thường gây nhiễm trùng ngoài da.

ThS.BS. Lê Viết Thắng, khoa Ngoại Thần kinh của BV cho biết, trước đây khoa đã điều trị nhiều trường hợp đau lưng, đau cổ, đau tứ chi. Trong đó có nhiều trường hợp không may xảy ra do biến chứng hoặc điều trị chậm trễ do tự ý cắt lể.

Bệnh nhân Đ. là trường hợp đầu tiên diễn tiến nhiễm trùng nặng trước khi nhập viện.

Theo bác sĩ tại các vùng nông thôn, cắt lể được xem là một trong những phương thức chữa bệnh dân gian hiệu quả.

Bác sĩ cảnh báo tuỳ tiện cắt lể có thể gây ra nhiễm trùng, hoại tử chi, xuất huyết não, áp xe cột sống, thậm chí tử vong.

Tuy nhiên, phương pháp cắt lể hoặc đắp thuốc không quy ước để điều trị bệnh là việc làm hết sức nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh viêm gan, HIV, chảy máu không cầm.

Nghiêm trọng hơn, nó có thể gây ra nhiễm trùng, hoại tử chi, xuất huyết não, áp xe cột sống, thậm chí tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

"Hiện tại, chưa có chứng minh rõ ràng về tính hiệu quả của phương pháp cắt lể, ngược lại còn gây ra các biến chứng nguy hiểm như chảy máu nhiều. Nhất là khi rạch phạm vào các mạch máu nông hoặc các tĩnh mạch nông bị dãn, chảy máu không cầm trên các người bệnh có tiền sử bệnh máu khó đông hay đang dùng thuốc loãng máu" - bác sĩ cảnh báo.