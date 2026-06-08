Thời gian gần đây, nếu lướt mạng xã hội Threads, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng chia sẻ về một âm thanh quen thuộc nhưng đầy tính "gây nghiện" vào mỗi buổi sáng tại công sở: tiếng đập vỏ trứng.

Không còn là những gói bánh quy, kẹo ngọt hay những ly trà sữa ngập đường, ngăn kéo của hội chị em văn phòng giờ đây đã được thay thế bằng những quả trứng luộc, trứng lòng đào hay trứng kho. Thậm chí, nhiều người còn duy trì thói quen ăn từ 2 quả trứng trở lên mỗi ngày.

Trước đây, nỗi sợ "ăn nhiều trứng làm tăng cholesterol" từng khiến nhiều người e dè. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng những năm gần đây đã hoàn toàn đảo ngược định kiến này. Đặc biệt, đối với những người sau tuổi 30 - giai đoạn quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại và khối lượng cơ bắp dần suy giảm - trứng gà bỗng chốc trở thành một loại "siêu thực phẩm" giá bình dân nhưng sở hữu giá trị dinh dưỡng cực kỳ đắt giá.

Giải mã cơn sốt: Tại sao dân công sở rủ nhau ăn trứng?

Không phải ngẫu nhiên mà trứng gà lại chiếm sóng mạng xã hội. Lý do lớn nhất chính là khả năng cung cấp hàm lượng protein cao và tạo cảm giác no lâu.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả trứng chứa khoảng 6 - 7g protein chất lượng cao, bao gồm đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể con người cần, với tỷ lệ hấp thụ cực kỳ tối ưu.

Đối với những người làm việc văn phòng phải ngồi nhiều, thường xuyên thèm ăn vặt vào buổi chiều, trứng luộc là một lựa chọn vừa tiện lợi để mang theo, vừa giữ bụng no lâu hơn hẳn so với bánh ngọt hay đồ ăn nhanh. Nhiều người dùng mạng xã hội thực tế xác nhận: Từ khi đổi món ăn nhẹ buổi chiều sang trứng luộc hoặc trứng lòng đào, cơn thèm trà sữa và đồ ngọt của họ giảm hẳn, việc quản lý vóc dáng và cân nặng cũng nhờ đó mà trở nên dễ dàng hơn.

Cứu cánh cho cơ thể sau tuổi 30: Duy trì cơ bắp và thúc đẩy trao đổi chất

Nhiều người bước sang tuổi 30 thường than thở rằng, dù chế độ ăn uống không thay đổi so với trước nhưng cân nặng lại ngày càng khó kiểm soát. Một trong những nguyên nhân cốt lõi là do khối lượng cơ bắp giảm dần theo từng năm.

Khi lượng protein nạp vào cơ thể không đủ, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) sẽ giảm theo. Lúc này, trứng gà không chỉ cung cấp nguồn protein ưu việt để "bảo toàn" cơ bắp, mà còn chứa nhiều vitamin nhóm B, selen, phốt pho... giúp duy trì các chức năng hoạt động bình thường của cơ thể. Đối với những người bận rộn, thường xuyên phải ăn ngoài, trứng chính là nguồn bổ sung dinh dưỡng dễ tìm và kinh tế nhất.

Đừng bỏ phí lòng đỏ: "Kho báu" cho đôi mắt và trí não

Nhiều người có thói quen chỉ ăn lòng trắng và bỏ lòng đỏ vì sợ béo, nhưng họ đã vô tình lãng phí những kho báu dinh dưỡng ẩn giấu:

Lutein và Zeaxanthin: Hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong lòng đỏ trứng, cực kỳ có lợi cho sức khỏe thị lực. Đây là yếu tố được dân văn phòng - những người phải tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại cả ngày, đặc biệt quan tâm.

Choline: Một dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến nghị người trưởng thành nên ăn trọn vẹn cả quả trứng để hấp thụ được nguồn dinh dưỡng toàn diện nhất.

Ăn bao nhiêu quả trứng một ngày là đủ?

Dù trứng là "siêu thực phẩm" nhưng nguyên tắc cốt lõi của dinh dưỡng vẫn là sự cân bằng.

Một người trưởng thành có sức khỏe bình thường có thể ăn trứng dựa trên nhu cầu protein và chế độ vận động hàng ngày của mình. Điều quan trọng là phải kết hợp trứng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để có một thực đơn khoa học. Đối với những người có bệnh lý nền hoặc đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là điều cần thiết.

Thay vì mù quáng chạy theo trào lưu một cách cực đoan, việc xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, bền vững mới là chìa khóa vàng cho sức khỏe và vóc dáng của bạn.