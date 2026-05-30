Nhiều người bỏ luôn những thực phẩm này vì sợ béo, nhưng chúng lại hỗ trợ giảm cân cực tốt

Nói đến giảm cân, nhiều người lập tức nghĩ tới việc cắt sạch tinh bột, tránh xa đồ béo và nói không với những món “nhiều calo”. Không ít người từng cố gắng sống bằng salad, ức gà và nước lọc suốt nhiều tuần chỉ để mong cân nặng giảm nhanh hơn.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là càng kiêng khem cực đoan, cơ thể lại càng dễ rơi vào trạng thái thèm ăn, mệt mỏi và mất kiểm soát. Sau vài ngày “ăn sạch”, nhiều người lại lao vào các bữa ăn quá đà vì đói và thiếu năng lượng.

Hiện nay, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng giảm cân bền vững không nằm ở việc “cấm tuyệt đối” một loại thực phẩm nào, mà phụ thuộc vào cách lựa chọn và cân bằng khẩu phần ăn mỗi ngày.

Điều bất ngờ là có những món ăn bị hiểu lầm suốt nhiều năm vì mang tiếng “gây tăng cân”, nhưng thực tế lại hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả.

Sữa nguyên kem và phô mai là hai nguồn cung cấp protein chất lượng cao, canxi, và các chất béo lành mạnh dồi dào

Sữa nguyên kem và phô mai không đáng sợ như nhiều người nghĩ

Nhiều người giảm cân chỉ dám uống sữa tách béo vì cho rằng sữa nguyên kem chứa quá nhiều chất béo. Tuy nhiên, một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chất béo tự nhiên trong sữa có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế ăn vặt.

Phô mai cũng tương tự. Dù chứa nhiều năng lượng, nhưng thực phẩm này lại giàu protein và canxi - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Theo BS CKII Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM, từng chia sẻ trên báo Thanh Niên, giảm cân không đồng nghĩa với nhịn ăn hay loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần.

Ông cho biết cơ thể vẫn cần chất béo, protein và tinh bột ở mức hợp lý để duy trì chuyển hóa. Việc cắt giảm cực đoan có thể khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cảm giác thèm ăn và dễ tăng cân trở lại.

: Một phần chất béo trong hạt bọc bởi màng tế bào cứng nên cơ thể không hấp thụ hoàn toàn mà đào thải ra ngoài.

Các loại hạt: Càng ăn đúng càng ít thèm đồ ngọt

Óc chó, hạnh nhân, hạt điều hay mắc ca đều từng bị nhiều người “né” vì sợ quá nhiều calo. Nhưng thực tế, đây lại là nhóm thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào thực đơn giảm cân.

Lý do là các loại hạt chứa chất béo không bão hòa, protein và chất xơ - bộ ba giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế cơn thèm ăn.

Một nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition từng cho thấy những người ăn hạt điều độ có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn nhóm thường xuyên ăn snack chế biến sẵn.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý chỉ nên ăn khoảng một nắm nhỏ mỗi ngày, tránh ăn vô thức vì lượng calo của các loại hạt vẫn khá cao.

Salad cá hồi áp chảo, bơ, rau củ và sốt ít béo đầy đủ dinh dưỡng, giúp no lâu, giảm cân hiệu quả.

Cá hồi và quả bơ: “Nhiều béo” nhưng là chất béo tốt

Cá hồi và quả bơ là hai món thường bị hiểu nhầm nhiều nhất trong các chế độ ăn kiêng.

Nhiều người e ngại vì chúng chứa lượng chất béo cao. Nhưng trên thực tế, phần lớn là chất béo không bão hòa - nhóm chất béo được đánh giá tốt cho tim mạch và hỗ trợ chuyển hóa.

Ngoài ra, cá hồi còn giàu protein nên giúp cơ thể no lâu hơn đáng kể so với nhiều loại thực phẩm tinh bột nhanh. Trong khi đó, bơ chứa nhiều chất xơ và kali, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác đói nhanh sau bữa ăn.

Một số chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng việc bổ sung chất béo tốt hợp lý giúp cơ thể giảm cảm giác “thèm đồ ngọt”, từ đó dễ duy trì chế độ ăn hơn.

Khoai tây từng bị “mang oan”

Khoai tây thường xuyên nằm trong danh sách “phải tránh khi giảm cân”, chủ yếu vì nhiều người liên tưởng tới khoai tây chiên và thức ăn nhanh. Tuy nhiên, khoai tây luộc hoặc hấp lại là thực phẩm tạo cảm giác no khá tốt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khoai tây có chỉ số tạo no cao hơn nhiều loại tinh bột khác. Nếu chế biến ít dầu mỡ và ăn với lượng hợp lý, khoai tây hoàn toàn không phải “thủ phạm gây béo”.

Đặc biệt, khoai tây để nguội sau khi nấu còn tạo ra lượng tinh bột kháng cao hơn - loại tinh bột được cho là hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp ổn định đường huyết.

Ưu tiên các dòng socola đen có hàm lượng cacao từ 70% trở lên

Dưa hấu và sô cô la đen cũng góp mặt

Dưa hấu thường khiến nhiều người lo ngại vì vị ngọt đậm. Nhưng thực tế, loại quả này chứa hơn 90% là nước và lượng calo không quá cao như nhiều người nghĩ.

Ăn dưa hấu với khẩu phần hợp lý có thể giúp giải nhiệt, tạo cảm giác no tạm thời và hạn chế ăn quá nhiều trong bữa chính. Trong khi đó, sô cô la đen với hàm lượng cacao cao lại được xem là lựa chọn tốt hơn nhiều loại bánh kẹo thông thường.

Một lượng nhỏ sô cô la đen mỗi ngày có thể giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt và hỗ trợ tâm trạng tốt hơn khi ăn kiêng.

Giảm cân không phải là “cấm ăn”

Nhiều chuyên gia cho rằng sai lầm lớn nhất của người giảm cân là chia thực phẩm thành hai nhóm cực đoan: “được ăn” và “tuyệt đối cấm”.

Thực tế, không có món ăn nào tự động khiến một người tăng cân chỉ sau một bữa. Điều quyết định vẫn là tổng lượng calo, cách ăn và thói quen sinh hoạt kéo dài trong nhiều tháng.

Một người biết ăn đủ, ngủ đủ và duy trì vận động đều đặn thường có kết quả bền vững hơn rất nhiều so với việc nhịn ăn khắc nghiệt trong thời gian ngắn.

Nói cách khác, giảm cân không đồng nghĩa với việc phải sợ đồ ăn. Đôi khi, chính những món từng bị hiểu lầm mới là thứ giúp hành trình giảm cân trở nên dễ chịu và hiệu quả hơn rất nhiều.