Đau lưng bên trái, người phụ nữ U40 đi khám mới biết do quả thận bên phải, bác sĩ nói "May mà nó biết lên tiếng"

Cơn đau dữ dội ập đến ở mạn sườn trái buộc người phụ nữ phải buông xe bánh mì để đi cấp cứu. Thế nhưng, khi phim chụp CT được đưa lên, vị bác sĩ điều trị đã phải giật mình trước một "kẻ sát thủ" khác đang âm thầm bức tử quả thận đối diện.

Vòng xoáy mưu sinh và "khoảng lặng" của sức khỏe

Hằng ngày, trước cổng khu công nghiệp, người ta đã quen với hình ảnh một người phụ nữ 39 tuổi tất bật, luôn tay luôn chân bên xe bánh mì. Guồng quay cơm áo gạo tiền, lo toan cho gia đình cứ thế cuốn chị đi mỗi ngày. Trong cái vòng xoáy mưu sinh không ngừng nghỉ ấy, chị vô tình cuốn luôn cả thời gian dành cho sức khỏe của chính mình.

Cho đến một ngày, một cơn đau quặn thắt vùng lưng bên trái ập đến dữ dội. Cơn đau như dao cắt khiến người phụ nữ vốn quen chịu thương chịu khó phải khuỵu ngã, không thể gắng gượng. Vào bệnh viện tuyến cơ sở, kết quả chẩn đoán như tiếng sét đánh ngang tai: Suy thận cấp - ứ nước nặng cả hai bên do sỏi niệu quản 2 bên, kèm sỏi thận 2 bên. Chị được chuyển tuyến đến Bệnh viện E và BS Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học (Bẹnh viện E) là người khám, điều trị cho chị.

Hỉnh ảnh chụp X-quang viên sỏi ở thận của bệnh nhân

"Bình thường có thấy đau đớn gì đâu bác sĩ, cứ nghĩ mình khỏe mạnh nên cứ ráng làm...", chị chia sẻ với bác sĩ sau đó. Tư tưởng "còn sức còn ráng" vốn là tâm lý chung của rất nhiều người lao động, cho đến khi cơ thể không thể gồng gánh thêm được nữa.

"Thủ phạm"giấu mặt và sự thức tỉnh nghẹt thở

Tiếp nhận ca bệnh trong đêm, BS Mai Văn Lực không khỏi lo lắng khi trực tiếp xem qua phim chụp CT của bệnh nhân. Một sự thật trớ trêu và đầy nguy hiểm hiện rõ trên từng lát cắt: Chị vào viện vì cơn đau dữ dội ở bên trái - nơi viên sỏi đang gây bít tắc đường tiểu, nhưng viên sỏi ở niệu quản bên phải mới thực sự là "kẻ sát thủ nguy hiểm". Nó nằm im lìm ở đó từ rất lâu, không hề gây ra một triệu chứng, không một cái đau nhắc nhở. Nhưng âm thầm phía sau sự im lặng đó, nó đã chặn đứng dòng chảy, khiến quả thận bên phải bị ứ nước độ II và bắt đầu suy giảm chức năng nghiêm trọng.

"May mà lần này quả thận bên trái nó 'lên tiếng' bằng cơn đau dữ dội để chị đi khám, chứ nếu nó cũng im lặng như bên phải thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, quả thận bên phải của chị sẽ hỏng hoàn toàn trước khi kịp phát hiện ra", BS Lực cho biết.

Trước tình trạng suy thận cấp chuyển biến nhanh, ê-kíp các bác sĩ tại đây đã tiến hành can thiệp tán sỏi cấp cứu kết hợp đặt ống thông JJ để giải phóng áp lực đường tiểu, cứu lấy chức năng thận cho chị ngay trong đêm. Rất may mắn, sau 2 tuần điều trị ổn định, chị tiếp tục được xử lý bằng phương pháp tán sỏi ống mềm hai bên, giải quyết hoàn toàn sạch sỏi mà không phải chịu một vết mổ nào.

BS Mai Văn Lực trong 1 buổi làm thủ thuật tán sỏi cho bệnh nhân

Đừng đợi đến khi cơ thể "lên tiếng"

Câu chuyện của chị bán bánh mì là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những người lao động luôn bận rộn. Qua đó, BS Lực cũng đưa ra khuyến cáo:

1. Không đau không có nghĩa là không có bệnh: Hệ tiết niệu của chúng ta rất kiên cường, đôi khi sỏi tàn phá quả thận một cách âm thầm mà không gây đau đớn (20% sỏi tiết niệu không triệu chứng). Đến khi đau thì thường thận đã bị tổn thương nặng.

2. Hãy tầm soát sức khỏe chủ động: Chỉ cần một buổi sáng bớt chút thời gian đi siêu âm ổ bụng và làm xét nghiệm nước tiểu định kỳ (6 tháng hoặc 1 năm một lần), chi phí rất nhỏ nhưng có thể giúp bạn phát hiện sớm những viên sỏi từ khi chúng còn là hạt cát, tránh được những ca mổ cấp cứu và nguy cơ suy thận vĩnh viễn.

Guồng quay cuộc sống có thể cuốn chúng ta đi, nhưng hãy nhớ rằng: chiếc xe bánh mì hay công việc hằng ngày chỉ có thể tiếp diễn khi cơ thể bạn còn khỏe mạnh. Đừng để niềm hạnh phúc mưu sinh bị đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình.