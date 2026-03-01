Mới đây, loạt hình ảnh của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa khi cạo trọc đầu tham gia bộ phim Như Ý Truyện được chia sẻ lại, khiến khán giả một lần nữa phải xuýt xoa khen ngợi nhan sắc của anh.

Hoắc Kiến Hoa vẫn đẹp trai dù cạo trọc đầu đóng phim

Dù chụp hình dưới góc độ nào, nam diễn viên cũng khiến khán giả phải cảm thán

Biên kịch Vu Chính từng chia sẻ tiêu chuẩn chọn diễn viên của ông là "phải đẹp trai ngay cả khi cạo trọc đầu", bởi trong ngành giải trí Trung Quốc thường có các tác phẩm lấy bối cảnh thời nhà Thanh, nhân vật nam phải cạo nửa đầu và tết tóc sau lưng. Đây là tạo hình khó nhất, thử thách nhan sắc của các nghệ sĩ vì không có mái tóc hỗ trợ để che khuyết điểm hay nâng tầm sắc vóc.

Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa lại là ngoại lệ trong giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên chia sẻ anh thậm chí rất ít khi trang điểm lúc đóng phim.

"Chỉ cần vẽ lông mày và làm tóc gọn gàng cho tôi là có thể ghi hình. Quá trình này mất chưa đầy 5 phút. Có mấy đạo diễn cũng từng thuyết phục tôi trang điểm nhẹ để lên hình nhưng tôi từ chối. Ngoại hình tôi ổn mà, đâu cần trang điểm nhiều làm gì. Họ nói mãi không được nên cũng đành chịu thua", Hoắc Kiến Hoa chia sẻ.

Các chuyên gia phân tích nhan sắc khen ngợi cấu trúc xương mặt của Hoắc Kiến Hoa

Nam diễn viên không ngại để đầu trọc chụp ảnh quảng cáo

Sự tự tin của Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn có cơ sở bởi nam diễn viên sở hữu cấu trúc gương mặt tuyệt đẹp, nam tính sắc nét, sống mũi cao cùng đôi mắt sắc có thể biểu lộ mọi cảm xúc mãnh liệt khiến người xem bị hớp hồn. Ngay từ khi mới nổi tiếng, tài tử Hoa Thiên Cốt đã đẹp tới mức làm lu mờ nam chính. Năm 2011, anh nhận danh hiệu "Thiên Nhai tứ mỹ" (4 mỹ nam cổ trang có nét đẹp kinh điển, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ) cùng Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ và Nghiêm Khoan.

Nhìn lại loạt hình ảnh Hoắc Kiến Hoa cạo trọc đầu, mặt mộc không trang điểm, khán giả liên tục cảm thán giới giải trí Hoa ngữ hiện nay ít có ai có nhan sắc sánh bằng anh.

"Tự nhiên nhớ đến Vô Tâm, ko biết ổng đóng vai đó sẽ thế nào nhỉ", "Đẹp đến mức trong Khuynh Thế Hoàng Phi, khi nữ chính chọn nam chính mà bỏ qua anh tôi đã chê nữ chính quá trời", "Trong Chuyện Tình Biển Xanh, tôi ấn tượng với Hoắc Kiến Hoa còn hơn nam chính", "Đẹp điên lên được, hồi 6-7 tuổi tôi đã mê rồi", "Bạch nguyệt quang từ nhỏ tới già của tôi", "Mọi người phải xem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, anh ấy để mặt mộc không cần trang điểm, tiên tử trên trời cũng chỉ vậy thôi", "Lúc xấu nhất là cố tình make up xấu, lúc đẹp toàn mặt mộc mới đỉnh", "Cái mũi đỉnh thật sự", "Từ Trường Khanh mãi là kinh điển huyền thoại của tôi, múa kiếm dưới tuyết đỉnh nóc kịch trần luôn xem xong nhớ cả đời bộ Tiên Kiếm", "Mê nhất vai Chu Kỳ Trấn (phim Nữ Y Minh Phi Truyện), Hoắc Kiến Hoa dưới trời tuyết chưa ai qua được", "hiện đại, cận đại, cổ đại gì cũng đẹp", "Từ thời đóng Võ Thập Lang nhìn hèn hèn đã đẹp rồi. Tới giờ vẫn dính Lưu Liên Thành với Bạc Cận Ngôn", các vai diễn của Hoắc Kiến Hoa đều được khán giả nhớ tới, khó chọn lựa vì quá điển trai.

Hoắc Kiến Hoa điển trai từ khi mới bước chân vào giới giải trí

Khi đóng phim anh thường không trang điểm nhiều

Nam diễn viên mặt mộc vẫn khiến khán giả si mê

Các tạo hình cổ trang của Hoắc Kiến Hoa rất được yêu thích

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên đứng trên đỉnh cao nhiều năm với các tác phẩm liên tiếp thành công như Chuyện Tình Biển Xanh, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Khuynh Thế Hoàng Phi, Hoa Thiên Cốt, Hậu cung Như Ý truyện... Đặc biệt, vai diễn Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt đã đưa anh lên hàng đỉnh lưu nam thần cổ trang, sở hữu lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa gây chấn động khi tuyên bố kết hôn với người bạn thân 10 năm – Lâm Tâm Như, cặp đôi hiện tại có một con gái.