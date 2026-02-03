Đây mà là Hoắc Kiến Hoa sao?

Mạng xã hội xứ Trung mới đây lại một phen "chấn động" khi những tấm hình thời mới vào nghề của nam thần Hoắc Kiến Hoa bị đào lại. Khác xa với hình ảnh "lão cán bộ" nghiêm túc, phong trần ở tuổi U50, những khoảnh khắc này khiến netizen vừa ngỡ ngàng trước nhan sắc cực phẩm, vừa "dở khóc dở cười" trước phong cách độc lạ của anh.

Trong loạt ảnh đang được lan truyền, Hoắc Kiến Hoa xuất hiện với mái tóc dài lãng tử theo đúng "mốt" thần tượng những năm 2000. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao vút và đôi mắt buồn đã giúp anh chiếm trọn trái tim khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên cũng có những hình ảnh anh tạo dáng khó hiểu, thậm chí mặc quần ngắn đến nỗi để lộ đôi chân dài, trắng trẻo và thon nuột đến mức các chị em cũng phải ghen tị. "Nhìn gương mặt thì đúng là nam thần, nhưng nhìn xuống đôi chân và bộ đồ thì tôi phải dụi mắt ba lần mới tin đây là Hoắc Kiến Hoa!" – Một bình luận hóm hỉnh từ fan.

Gương mặt thời trẻ của Hoắc Kiến Hoa đẹp không có đối thủ. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên thời trang khoe chân của anh khiến khán giả thấy kỳ kỳ. Ảnh: Weibo

Lúc khác lại diện trang phục hững hờ khoe ngực. Ảnh: Weibo

Dù gương mặt đẹp bất bại nhưng cách tạo dáng của ông xã Lâm Tâm Như vẫn khiến khán giả phì cười. Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Hoắc Kiến Hoa thời trẻ lãng tử như nam thần từ truyện tranh bước ra. Ảnh: Weibo

Thời này, anh mới chỉ là "bạn thân" của Lâm Tâm Như. Ảnh: Weibo

So với những tấm ảnh "vạn người mê" nhưng có phần điệu đà thuở mới vào nghề, Hoắc Kiến Hoa của năm 2026 đã lộ rõ dấu vết của tuổi tác. Làn da không còn căng mịn, gương mặt xuất hiện những nếp nhăn và đôi khi trông anh khá mệt mỏi trong những bức ảnh chụp lén của người qua đường.

Thế nhưng, đa số khán giả đều cho rằng đây là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi. Thay vì vẻ đẹp lãng tử chuẩn thần tượng như trước, tài tử họ Hoắc hiện tại mang vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, từng trải, điềm đạm và nam tính hơn. Thậm chí, chính sự thay đổi ấy còn giúp anh phù hợp hơn với những vai diễn nặng tâm lý, nhiều chiều sâu nội tâm trong giai đoạn sau này.

Ảnh: Weibo

Hoắc Kiến Hoa hiện tại phát tướng và già hơn nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Ảnh: Weibo

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi trở thành diễn viên, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu và ca sĩ, nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Phải đến khi chuyển hướng sang phim truyền hình, sự nghiệp của anh mới thực sự khởi sắc.

Tên tuổi Hoắc Kiến Hoa gắn liền với hàng loạt tác phẩm đình đám như Chuyện Tình Biển Xanh, Tiên kiếm kỳ hiệp, Khuynh thế hoàng phi, Hoa Thiên Cốt, “Như Ý truyện… Đặc biệt, vai diễn Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt đã đưa anh lên hàng đỉnh lưu nam thần cổ trang, sở hữu lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Không chạy theo scandal hay chiêu trò, Hoắc Kiến Hoa xây dựng hình ảnh bằng thực lực diễn xuất và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa gây chấn động khi tuyên bố kết hôn với người bạn thân 10 năm – Lâm Tâm Như. Cuộc hôn nhân này từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Họ bị vô số tin đồn bủa vây, từ việc bị cho là "ép cưới" đến những tin đồn ly hôn, cãi vã xuất hiện với tần suất dày đặc. Bất chấp thị phi, cặp đôi vẫn nắm tay nhau bền bỉ. Đến năm 2026, họ vẫn là một trong những gia đình quyền lực nhất giới giải trí. Hoắc Kiến Hoa gần như lui về hậu phương để chăm sóc con gái nhỏ (Cá Heo Nhỏ), nhường sân khấu cho vợ tỏa sáng trong vai trò nhà sản xuất.

Dù là một mỹ nam tóc dài đẹp như từ truyện tranh bước ra trong quá khứ hay một "quý ông lão hóa" của hiện tại, Hoắc Kiến Hoa vẫn là một phần ký ức rực rỡ của những tín đồ phim Hoa ngữ. Loạt ảnh cũ được “đào lại” không chỉ gợi lên sự thích thú, mà còn khiến nhiều người bồi hồi nhớ về một thời hoàng kim của phim thần tượng Hoa ngữ – nơi Hoắc Kiến Hoa từng là cái tên khiến bao trái tim rung động. Sự thay đổi về ngoại hình có lẽ không quan trọng bằng việc anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng và một tổ ấm bình yên bên cạnh người phụ nữ mình yêu.

Hoắc Kiến Hoa đang có cuộc sống viên mãn bên Lâm Tâm Như. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo