Tối 28/2, tờ 163 khiến mạng xã hội nổ tung khi công bố những bức hình chụp chính diện con trai 8 tuổi Romeo nhà cặp đôi Châu Kiệt Luân - Côn Lăng ở thời điểm hiện tại. Loạt ảnh được chụp vào hôm cậu bé cùng bố mẹ thưởng thức 1 trận đấu quần vợt hấp dẫn thuộc khuôn khổ giải Úc mở rộng. Trong loạt hình gây xôn xao, Romeo đeo kính râm ngồi cùng bố mẹ trên khán đài với phong thái vô cùng tự tin. Cậu bé được khen sớm bộc lộ khí chất 1 ngôi sao nhí nhờ dáng vẻ cool ngầu khi chỉ mới hơn 8 tuổi.

Ký giả của tờ 163 nhận xét, mới nhìn qua, đường nét khuôn mặt và thần thái của Romeo đúng chuẩn bản sao Châu Kiệt Luân. Đặc biệt, góc nghiêng của Romeo chẳng khác nào "Châu Kiệt Luân thu nhỏ" và cậu bé cũng thừa hưởng trọn vẹn đường viền hàm từ ông bố nổi tiếng.

Song song với đó, nụ cười, má lúm đồng tiền cực duyên cùng chiếc mũi tinh tế của quý tử mang 3 dòng máu lai Trung - Hàn - Úc nhà Châu Kiệt Luân lại được nhận xét là giống với mẹ. Từ đây có thể thấy, Romeo đã thừa hưởng được những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, hứa hẹn sẽ trở thành 1 nam thần cực cuốn hút và đầy khí chất trong tương lai.

Romeo cùng bố mẹ tới Úc xem 1 trận đấu quần vợt. Ảnh: 163

Quý tử lai 3 dòng máu nhà Châu Kiệt Luân gây sốt với dáng vẻ cực ngầu trên khán đài. Ảnh: 163

Cậu bé còn được nhận xét là ra dáng người mẫu nhí khi ở tuổi lên 8. Ảnh: 163

Theo 163, Romeo thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: 163

Visual của quý tử lai nhà Châu Kiệt Luân đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. Trong tối 28/2, từ khóa "Ảnh chính diện của con trai Châu Kiệt Luân" thậm chí còn leo lên hẳn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí và thu hút tới gần 40 triệu lượt đọc chỉ trong thời gian cực ngắn. Đáng chú ý, nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn Châu Kiệt Luân - Côn Lăng sớm cho cậu con trai Romeo ra mắt làng giải trí.

Đây không phải lần đầu quý tử lai 3 dòng máu nhà Châu Kiệt Luân - Côn Lăng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Cách đây khoảng 1 năm, Côn Lăng đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải 2 tấm hình chụp chính diện cậu con trai Romeo đang chơi tennis cực ngầu.

Cách đây khoảng 1 năm, Romeo từng gây sốt với khoảnh khắc hăng say chơi tennis. Ảnh: Sohu

Romeo là con trai thứ 2 của cặp đôi Châu Kiệt Luân - Côn Lăng. Ngoài Romeo, vợ chồng Châu Kiệt Luân còn có 2 cô con gái xinh xắn.

Từ khi còn nhỏ, Romeo đã được nhận xét thông minh và thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố. Đáng chú ý, cậu bé bày tỏ niềm thích thú với vẽ tranh. Mỗi lần được bố dẫn đi xem các triển lãm tranh, Romeo đều đứng chăm chú xem và lấy máy ảnh ghi lại. Châu Kiệt Luân cũng tạo điều kiện khi xây 1 phòng riêng cho quý tử được thỏa sức sáng tạo những bức tranh của chính mình.

Cậu bé có sở thích vẽ tranh, được bố mẹ tạo không gian để phát triển năng khiếu nghệ thuật. Ảnh: Sohu

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca sĩ đình đám của làng nhạc Hoa ngữ với danh xưng "Ông hoàng nhạc pop" Đài Loan (Trung Quốc). Nam ca sĩ có khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh ca hát, Châu Kiệt Luân cũng từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Hoàng Kim Giáp, Tô Khất Nhi, Nghịch Chiến,...

Trong khi đó, Côn Lăng mang trong mình 3 dòng máu Trung - Hàn - Úc, vốn chỉ là người mẫu hạng B nhưng đã vụt nổi tiếng sau khi hẹn hò và kết hôn Châu Kiệt Luân. Ngoài công việc chính làm người mẫu, cô cũng tham gia diễn xuất trong khá nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh.