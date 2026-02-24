Tờ Sohu đưa tin, vào ngày 22.2, Lâm Tâm Như đã có cuộc gặp gỡ thân tình với vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân, vợ chồng Lâm Hy Lôi nhân dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, Lâm Tâm Như đã dắt theo con gái Tiểu Cá Heo đến buổi tụ họp với 2 đồng nghiệp thân thiết trong showbiz này. S ự trưởng thành và diện mạo của ái nữ nhà mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách - Hoắc Kiến Hoa ngay lập tức trở thành tâm điểm trong dư luận.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai cùng mẹ, Tiểu Cá Heo gây chú ý với dáng người mảnh khảnh, chân dài và sắp cao chạm vai mẹ minh tinh dù mới 9 tuổi. Được biết, Lâm Tâm Như cao 1,69 m. Hình ảnh mới nhất của con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến chiếm sóng mạng xã hội, thậm chí còn leo lên top hot search được quan tâm nhất trên Weibo vào sáng 23.2 (tức mùng 7 Âm lịch).

Vẻ ngoài và đặc biệt là chiều cao nổi bật của con gái Lâm Tâm Như trong lần hiếm hoi lộ diện trở thành chủ đề hot khắp các phương tiện truyền thông Trung Quốc và MXH Weibo vào ngày 23.2. Nguồn: Sohu.

Hiện, Cnet vẫn đang rộn ràng bàn tán và khen ngợi ngoại hình của Tiểu Cá Heo: "Gen di truyền tốt quá, mới 9 tuổi mà đã có chiều cao quá ấn tượng", "Tay của con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã dài qua hông rồi, cô bé có tỷ lệ cơ thể quá chuẩn", "Chân Tiểu Cá Heo dài thật", "Mỹ nhân tương lai của Cbiz lộ diện rồi", "Tiểu Cá Heo ăn nhiều đồ ngon và lớn lên khoẻ mạnh, rạng ngời nhé".

Theo nghệ sĩ trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc), Tiểu Cá Heo thừa hưởng tất cả những gen trội ngoại hình từ bố nam thần Hoắc Kiến Hoa và mẹ ngọc nữ Lâm Tâm Như. Tiểu Cá Heo không chỉ gương mặt xinh xắn mà tỷ lệ cơ thể và chiều cao cũng rất lý tưởng.

Trong show truyền hình Mao Tuyết Uông , Trần Nghiên Hy tiết lộ Tiểu Cá Heo có diện mạo xinh xắn đến choáng ngợp, thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Trần Nghiên Hy còn bày tỏ nguyện vọng được trở thành thông gia với nhà Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như trong tương lai. "Con gái của chị Như và anh Hoa đẹp lắm. Con trai Tiểu Tinh Tinh của tôi và bé Tiểu Cá Heo là thanh mai trúc mã. Tôi rất muốn bé trở thành con dâu tương lai của tôi", nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khen ngợi ái nữ nhà Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa.

Trần Nghiên Hy tiết lộ con gái của Lâm Tâm Như xinh đẹp đến choáng ngợp, và mong Tiểu Cá Heo có thể trở thành con dâu của cô trong tương lai. Ảnh: Sohu.

Tiểu Cá Heo sinh năm 2017, là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện nay. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rất thoải mái trong việc chia sẻ về quá trình trưởng thành của con, nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt của Tiểu Cá Heo. Năm 2023, hình ảnh cận mặt của Tiểu Cá Heo trong sinh nhật 6 tuổi đã bị rò rỉ. Lâm Tâm Như phải lên mạng xin dân tình gỡ ảnh để bảo vệ sự riêng tư của con.

Theo tờ ETtoday, Tiểu Cá Heo đang theo học tại 1 ngôi trường quốc tế danh tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), với mức học phí 720.000 TWD/năm (gần 562 triệu đồng). Là con của cặp sao nổi đình nổi đám, Tiểu Cá Heo có cuộc sống nhung lụa từ khi chào đời.

Lâm Tâm Như từng gây xôn xao khi để lộ hình ảnh cho con ăn cháo vi cá mập trong chiếc bát mạ vàng. Từ năm lên 3 tuổi, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã sở hữu bộ trang sức kim cương, có giá 61 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng) . Đây là gia tài nữ trang nàng "Hạ Tử Vy" tặng con gái để làm của hồi môn. Vợ chồng người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cho biết mỗi năm đều sẽ tặng con 1 món trang sức đắt giá cho cho đến khi Tiểu Cá Heo tròn 18 tuổi.

Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tiểu công chúa sống trong nhung lụa, được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những thứ đắt đỏ. Ảnh: Sina.

Chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là một trong những câu chuyện đẹp và kín tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Từ tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, họ đã vượt qua mọi tin đồn và sự ngờ vực của công chúng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là vợ chồng nghệ sĩ được khán giả đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ của cặp sao Đài Loan (Trung Quốc) vẫn mặn nồng, gắn bó sau nhiều năm hôn nhân. Ảnh: Sina.