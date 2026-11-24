Cách đây ít ngày, bài chia sẻ trên trang cá nhân của một ông bố ở Hải Phòng nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Theo đó, người này viết: "Thương con, con ốm mà bố ở xa, đợi bố về. Bên cạnh hàng xóm tốt thấy ấm lòng". Đính kèm dòng trạng thái là đoạn camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 21/11 vừa qua.

Trong đoạn clip, một thiếu niên hoảng hốt trèo cổng ra ngoài, thông báo với những người xung quanh rằng trong nhà có trẻ nhỏ đang sốt cao, bị co giật. Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng tìm cách báo tin, kêu gọi sự hỗ trợ. Một số người còn trèo cổng, vượt tường để vào bên trong giúp đỡ mẹ con cháu bé.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần tương thân tương ái, sự nhiệt tình của những người hàng xóm sống xung quanh gia đình này.

Bài chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, người đăng tải câu chuyện là anh Nguyễn Tuấn Vũ (36 tuổi, xã An Lão, Hải Phòng). Chia sẻ trên Dân Trí, anh Vũ cho biết, đêm 21/11, khi đang ở cách nhà khoảng 300km, anh nhận được tin con gái 2 tuổi sốt cao, co giật. Thời điểm đó, ở nhà chỉ có vợ anh và cậu con trai 9 tuổi.

Thấy em gái gặp tình trạng bất thường, cậu bé 9 tuổi hoảng hốt chạy ra ngoài kêu cứu nhưng không biết cách mở cổng. Nghe tiếng gọi, một thanh niên mặc áo trắng ở gần đó đã trèo qua tường, vào trong nhà hỗ trợ vợ con anh Vũ.

Sau đó, người này tiếp tục ra ngoài gọi thêm hàng xóm đến giúp đỡ. Nghe tin con anh Vũ bị sốt cao, nhiều người trong xóm lập tức có mặt, tìm cách trèo tường vào nhà. Theo lời kể của anh Vũ, một số người đã vào trong lấy nước ấm để chườm cho cháu bé.

Khi thấy tình trạng của bé ổn định hơn, hàng xóm bế cháu về để vợ anh Vũ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đưa con đi bệnh viện. Sau đó, cháu bé được những người hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Lão để cấp cứu.

Được biết, bé gái 2 tuổi mắc cúm A, sốt cao dẫn đến co giật. Hiện tại, cháu đã cắt cơn sốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Câu chuyện về tình cảm và sự giúp đỡ kịp thời của những người hàng xóm dành cho gia đình anh Vũ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Giữa lúc nguy cấp, sự nhiệt tình, sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa quý giá, giúp mẹ con cháu bé vượt qua tình huống nguy hiểm.