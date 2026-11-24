Một tiểu phẩm hài của chương trình Saturday Night Live đang khiến nhiều phụ nữ trên mạng xã hội vừa bật cười, vừa chạnh lòng. Bởi đằng sau những tình huống cường điệu là một thực tế quen thuộc: Khi cha mẹ già yếu, người con gái thường mặc nhiên trở thành người gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Saturday Night Live (SNL) là chương trình tạp kỹ hài kịch trực tiếp phát sóng đêm khuya của Mỹ trên kênh NBC từ ngày 11/10/1975, do Lorne Michaels và Dick Ebersol sáng tạo. Chương trình nổi tiếng với các tiểu phẩm châm biếm chính trị, văn hóa đương đại, khách mời dẫn chương trình và tiết mục biểu diễn âm nhạc.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

Cuối tuần qua, chương trình hài kịch nổi tiếng của Mỹ Saturday Night Live (SNL) phát sóng tiểu phẩm mang tên “Sisters” (Chị em gái), xoay quanh câu chuyện chăm sóc cha mẹ già. Với cách thể hiện như một quảng cáo thuốc giả tưởng, tiểu phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chạm đúng vào một vấn đề khiến nhiều phụ nữ cảm thấy vừa buồn cười, vừa bức xúc: Trong không ít gia đình, khi cha mẹ cần được chăm sóc, con gái thường là người đứng ra giải quyết mọi việc, còn các anh em trai có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường.

“Chỉ cần nhắn tin ‘Bố bị ngã’, chị gái sẽ bỏ việc, trả nhà và chuyển đến chăm sóc bố”

Trong tiểu phẩm, diễn viên John Mulaney vào vai một người con trai đang lo lắng khi nhận thấy cha mình ngày càng già yếu. Anh chia sẻ rằng cha có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mình, vì vậy anh muốn tìm cách chăm sóc ông tốt nhất. Tuy nhiên, chi phí thuê nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà có thể lên tới hàng nghìn USD mỗi tuần, khiến anh không biết phải làm gì.

“Bố có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Vì vậy, khi nhận thấy ông bắt đầu yếu đi, tôi biết mình cần tìm cho ông sự chăm sóc tốt nhất có thể”, nhân vật của Mulaney mở đầu. “Tôi không muốn đưa bố vào viện dưỡng lão, nhưng thuê người chăm sóc sức khỏe tại nhà có thể tốn hàng nghìn USD mỗi tuần. Tôi không biết phải tìm đến đâu”.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

“Đó là lúc tôi biết đến Sister”, anh nói với nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, một người phụ nữ trông có vẻ lúng túng, kéo theo chiếc vali, xuất hiện và xoay một vòng như thể vừa được giới thiệu như một sản phẩm y tế mới. Nhân vật này do diễn viên Jane Wickline thủ vai.

“Với Sister, bạn không phải lo những thủ tục giấy tờ phiền phức hay trả bất kỳ khoản chi phí nào từ túi mình”, Mulaney nói. “Chỉ cần nhắn tin ‘Bố bị ngã’ cho Sister, cô ấy sẽ nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển đến nơi cách xa nửa đất nước để chăm sóc ông”.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

Sau đó, những người chị gái trong tiểu phẩm lập tức bắt tay vào việc: Theo dõi lượng natri trong chế độ ăn của bố, làm việc với các công ty bảo hiểm và bảo đảm mẹ không bị ngã trong phòng tắm.

Tiểu phẩm khai thác một thực tế thường được bàn luận trên mạng: Những người con gái trong gia đình, đặc biệt là con gái cả, thường là người nhận ra việc gì cần làm rồi tự mình đứng ra giải quyết - nhiều khi phải đánh đổi bằng chính sức khỏe và cuộc sống của mình.

Tình huống được đẩy lên cao trào khi nhân vật người anh trai do Kenan Thompson thủ vai nhắc đến một “ưu điểm” khác của Sister: Bố mẹ đã lập di chúc từ trước khi cô trở thành người chăm sóc thường trực trong nhà. Nhờ vậy, các anh em vẫn có thể nhận 50% giá trị căn nhà mà người chị gái đang phải dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày.

Sự châm biếm nằm ở chỗ người con gái không chỉ phải dành thời gian, công sức và tiền bạc để chăm sóc cha mẹ, mà đôi khi còn phải chấp nhận hy sinh công việc, nơi ở và cuộc sống riêng. Trong khi đó, những người con khác vẫn có thể hưởng lợi từ trách nhiệm mà cô đang gánh vác.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

Theo HuffPost, tiểu phẩm thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trên YouTube chỉ một ngày sau khi phát sóng. Dù nội dung khiến nhiều người nghĩ rằng hẳn một người chị gái kiệt sức đã viết nên kịch bản, tác phẩm thực tế được chấp bút bởi các cây bút nam Mikey Day, Streeter Seidell, Simon Rich cùng nghệ sĩ hài phi nhị nguyên giới Chase Rosenberg. Seidell cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng tiểu phẩm được dành tặng cho người chị gái của mình, Heidi.

Vì sao một tiểu phẩm hài lại khiến nhiều phụ nữ cảm thấy như đang kể câu chuyện của chính mình?

Trên mạng xã hội, nhiều phụ nữ đang chăm sóc cha mẹ già hoặc người thân mắc bệnh mạn tính chia sẻ rằng họ nhìn thấy chính mình trong từng tình huống của tiểu phẩm.

Nữ diễn viên hài Megan Gailey viết đùa: “Tôi có nên nhắn cho các anh trai mình biết đã có bao nhiêu người gửi cho tôi tiểu phẩm về chị gái này không?”.

Câu nói hài hước ấy phản ánh một thực tế không ít gia đình từng trải qua: Người con gái thường được mặc định là người phải để ý xem cha mẹ cần gì, chủ động sắp xếp lịch khám, theo dõi thuốc men, giải quyết các vấn đề phát sinh và có mặt mỗi khi gia đình cần. Những trách nhiệm này có thể hình thành dần theo năm tháng mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận rõ ràng nào.

Kim Hertz, nhà trị liệu tâm lý tại NY Therapy Practice ở New York, cho biết bà thấy tiểu phẩm vừa xuất sắc vừa khiến người xem khó chịu, bởi có quá nhiều sự thật trong đó.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

“Điều nổi bật nhất là tiểu phẩm đã nắm bắt được giả định rằng việc chăm sóc người thân mặc nhiên là trách nhiệm của phụ nữ”, Hertz chia sẻ với HuffPost. Theo bà, những vai trò này hình thành trong suốt cuộc đời và hiếm khi được đem ra thảo luận hoặc đặt câu hỏi.

Trong tiểu phẩm, nhân vật bác sĩ cũng giải thích rằng “Sisters” chỉ có thể tồn tại bởi nhiều năm định kiến giới đã khiến phụ nữ nội tâm hóa niềm tin rằng chăm sóc cha mẹ già và các thành viên trong gia đình là trách nhiệm riêng của họ.

Tất nhiên, công việc chăm sóc còn đòi hỏi sức lực và kéo theo những gánh nặng tài chính. Nhưng theo Hertz, việc phải dự đoán nhu cầu của người thân, sắp xếp lịch hẹn, theo dõi thuốc men và ghi nhớ mọi thứ cũng tạo nên sức nặng tinh thần rất lớn.

“Trách nhiệm này đã ăn sâu vào văn hóa và gần như trở nên vô hình đối với những người không phải gánh vác nó”, bà nói. “Sự hài hước của tiểu phẩm giúp phụ nữ cảm thấy mình được thừa nhận và thấu hiểu”.

Làm một người con gái tốt không có nghĩa phải hy sinh cuộc sống của chính mình

Jennifer Chappell Marsh, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình tại San Diego, hy vọng tiểu phẩm sẽ khiến những người có cha mẹ già nghiêm túc nhìn lại vai trò mà mỗi thành viên đang đảm nhận, cũng như những trách nhiệm mà một số người vẫn chưa thực hiện.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

Với phụ nữ, bà khuyên nên chú ý đến việc mình thường xuyên đưa ra lý do để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của người khác đến mức nào. Hãy tự hỏi: Họ thực sự không thể làm những việc đó, hay chỉ đơn giản đã quen với việc bạn làm tất cả?

Theo Marsh, nhiều phụ nữ chưa nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể yêu thương gia đình mà vẫn đặt ra những giới hạn cần thiết.

“Làm một người con gái tốt không có nghĩa là bạn phải hy sinh cuộc sống của mình trong khi những người khác vẫn tiếp tục cuộc sống của họ”, bà nhấn mạnh.

Với những anh chị em thường né tránh trách nhiệm, Marsh cho rằng điều đầu tiên cần làm là nhìn nhận đầy đủ những gì người chị hoặc em gái trong gia đình đang thực hiện. Đừng chỉ nhìn vào những công việc chăm sóc dễ nhận thấy, mà hãy tính đến cả những phần việc phía sau: Đặt lịch khám, tìm hiểu thuốc, gọi điện giải quyết vấn đề, theo dõi tình trạng sức khỏe và liên tục lo lắng về những điều có thể xảy ra.

Một chi tiết đáng suy ngẫm trong lời khuyên của Marsh là các thành viên không nên chỉ hỏi người chị gái: “Em cần anh giúp gì không?” hoặc “Chị cần em làm gì để giúp?”.

Bởi nếu mọi người chỉ chờ được giao việc, người đang gánh vác trách nhiệm chính vẫn phải tiếp tục suy nghĩ xem cần làm gì, sắp xếp công việc ra sao và phân chia nhiệm vụ cho từng người. Nói cách khác, họ vẫn phải đảm nhận phần lao động trí óc vốn đã rất nặng nề.

Hình ảnh cắt trong tiểu phẩm Sisters của SNL

Thay vào đó, mỗi thành viên cần chủ động nhận diện những công việc đang tồn đọng, tự tìm hiểu và chia sẻ trách nhiệm, thay vì chờ người khác nhắc nhở hoặc hướng dẫn từng bước.

“Các bạn đều là con của cha mẹ mình”, Marsh nói. “Em gái của bạn không tự nhiên phải có trách nhiệm với cha mẹ nhiều hơn chỉ vì cô ấy là con gái”.

Thông điệp đằng sau tiểu phẩm “Sister” không phải là phụ nữ nên ngừng chăm sóc cha mẹ hay quay lưng với gia đình. Điều cần thay đổi là quan niệm cho rằng tình yêu thương phải được chứng minh bằng sự hy sinh vô điều kiện, và con gái đương nhiên phải là người đứng ra gánh vác mọi việc.

Một gia đình có thể cùng yêu thương cha mẹ già, nhưng điều đó chỉ thực sự công bằng khi trách nhiệm được chia sẻ. Bởi người con gái cũng có công việc, những mối quan hệ, sức khỏe và cuộc sống riêng cần được bảo vệ. Cô ấy có thể là một người con tận tâm mà không cần trở thành người duy nhất luôn phải có mặt mỗi khi gia đình gặp khó khăn.

(Nguồn tham khảo: Huffington Post)