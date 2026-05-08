Vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại Hà Nội sau thời gian dài bị mẹ ruột Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và cha dượng Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) bạo hành gây bàng hoàng, phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 7/5, thi thể cháu bé được gia đình đưa về quê nhà ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang để an táng.

Ngày 7/5, gia đình và người dân thôn Tân Tạo tổ chức tang lễ cho bé gái xấu số. (Ảnh: An Tây)

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bàn Thị Tâm sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang. Từ nhỏ, Tâm đã thiếu sự chăm sóc trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn sớm. Sau đó, người bố mất, mẹ đi bước nữa nên Tâm sống cùng bà nội và gia đình chú thím ở quê.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, trưởng thôn Tân Tạo cho biết, do điều kiện gia đình khó khăn nên Tâm gần như không được học hành đầy đủ, chỉ học hết lớp 1 hoặc lớp 2 rồi nghỉ học. Hơn 10 tuổi, Tâm đã bỏ quê đi làm ăn xa. Do nhiều năm ít trở về địa phương nên cuộc sống của Tâm ra sao, người dân xung quanh hầu như không nắm được.

Trong quãng thời gian rời quê đi làm ăn, Tâm sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, cha đẻ của cháu bé hiện không rõ tung tích.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Quang thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. (Ảnh: Thanh Loan)

Khoảng 2 năm nay, Tâm quen biết và sống chung với Nguyễn Minh Hiệp (quê Ninh Bình). Bé gái 4 tuổi sau đó cũng được mẹ đưa đến Ninh Bình sinh sống và gửi đi học.

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Nguyễn Minh Hiệp xảy ra mâu thuẫn với gia đình ở quê nên chuyển lên Hà Nội thuê trọ và đưa cả hai mẹ con Tâm đi cùng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3 đến nay. Cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) ở cùng tại đây.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con gái ăn vụng, Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu, sau đó bắt cháu đứng góc nhà. Thấy bé H. đi vệ sinh, Tâm đánh vào mặt rồi bảo vào tắm.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an.

Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt phần má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi đứa trẻ. Một lúc sau, thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra. Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Ngày 7/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệpđể điều tra về tội giết người. Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm về cùng tội danh.