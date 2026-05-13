Sáng 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip do tài khoản Phan Tuyết đăng tải, phản ánh việc một cháu bé học lớp 6 nghi bị người thân bạo hành. Trong clip, cháu bé có dấu hiệu bị sưng vùng mắt, nhiều vết bầm tím xuất hiện ở chân và vùng mông khiến dư luận không khỏi xót xa, bức xúc.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý nghiêm.

Hình ảnh cắt từ clip phản ánh cháu bé nghi bị người thân bạo hành.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, xã Vân Du (tỉnh Nghệ An). Cháu bé hiện là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Đại Minh.

Trao đổi với phóng viên sáng 13/5, một lãnh đạo xã Vân Du xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin và phối hợp với lực lượng công an vào cuộc xác minh.

Theo vị lãnh đạo này, bố mẹ cháu bé đã ly hôn, hiện cháu sống cùng bố và mẹ kế. Thông tin bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào dịp cuối tuần khoảng ngày 9 và 10/5.

Đến sáng 11/5, khi cháu đến trường, giáo viên phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nên đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Vân Du đã mời bố và mẹ kế của cháu bé lên làm việc để phục vụ công tác xác minh làm rõ.

“Hiện công an đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc này ”, lãnh đạo xã Vân Du cho biết.