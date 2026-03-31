Trẻ em lẽ ra phải được bảo vệ nhất, nhưng lại trở thành "đầu ra" cho thực phẩm bẩn?

Vụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh len lỏi vào cả bếp ăn trường học không chỉ khiến phụ huynh lo lắng vì một loại thực phẩm cụ thể. Nó gợi lên một nỗi bất an lớn hơn, và cũng đau lòng hơn: trẻ em - đối tượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất - lại đang đứng trước nguy cơ trở thành nhóm dễ bị "tận dụng" nhất trong chuỗi tiêu thụ thực phẩm bẩn.

Ở lứa tuổi mầm non, tiểu học, trẻ không có khả năng lựa chọn hay phản kháng. Các em ăn gì là do người lớn quyết định. Chính vì thế, bữa ăn học đường vốn phải là nơi an toàn nhất, được kiểm soát chặt chẽ nhất. Nhưng nghịch lý lại nằm ở chỗ: đây cũng chính là nơi tiêu thụ số lượng lớn, giá thành bị khống chế, dễ trở thành "đầu ra" hấp dẫn cho những nguồn thực phẩm giá rẻ, kém chất lượng.

Khi lợi nhuận được đặt lên trên đạo đức, những "kẽ hở" đó rất dễ bị lợi dụng.

Sức khỏe trẻ em bị đánh đổi bởi những lựa chọn "rẻ hơn"?

Không phải ngẫu nhiên mà các vụ việc thực phẩm bẩn trong trường học thường liên quan đến những nguyên liệu giá thấp bất thường như thịt ôi, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hoặc như vụ việc lần này là thịt lợn bệnh.

Trong cơ chế cung cấp suất ăn, áp lực chi phí luôn tồn tại. Một suất ăn chỉ vài chục nghìn đồng phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, đủ số lượng, lại còn phải có lợi nhuận. Chính áp lực này, nếu không được kiểm soát chặt, có thể dẫn đến những "lựa chọn nguy hiểm", đặc biệt là về chất lượng sản phẩm.

Và khi đối tượng tiêu thụ là trẻ em, những người không thể tự lên tiếng, rủi ro càng lớn hơn.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh vì thế không chỉ là câu chuyện về thực phẩm bẩn, mà còn là lời cảnh báo về một thực tế: Đã có những thời điểm, sức khỏe của trẻ có thể bị đánh đổi bởi những quyết định mang tính kinh tế.

Những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn trong trường học lặp lại

Nhìn lại vài năm gần đây, có thể thấy một thực tế đáng ngại - gần như năm nào cũng xảy ra các vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn hoặc ngộ độc trong trường học.

Năm 2023, dư luận từng chấn động với vụ ngộ độc tại một trường học ở TP.HCM khiến hàng chục học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú. Cùng năm, tại Khánh Hòa, hàng trăm học sinh một trường quốc tế có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau khi ăn tại căng tin. Những vụ việc với quy mô lớn như vậy không chỉ dừng lại ở mức "sự cố", mà cho thấy rủi ro đã vượt khỏi kiểm soát cục bộ.

Bước sang năm 2024, tình hình không hề lắng xuống. Tại Bắc Giang, nhiều học sinh phải nghỉ học vì nghi ngộ độc sau bữa trưa. Ở Đồng Nai, cơ quan chức năng phát hiện bếp ăn trường học sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, điều kiện chế biến không đảm bảo. Các sự việc không gây chấn động lớn, nhưng lại xuất hiện rải rác, và chính sự rải rác đó mới là điều đáng lo.

Đến năm 2025, tần suất dường như dày hơn. Tại Quảng Trị, khoảng 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú. Ở Hà Nội, một trường học bị phát hiện sử dụng thịt ôi, trứng hỏng, khiến phụ huynh phản ứng dữ dội. Tại TP.HCM, các vụ nghi ngộ độc tập thể tiếp tục xảy ra, với những triệu chứng lặp lại quen thuộc: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn tại trường.

Hệ quả không chỉ là một bữa ăn "không sạch"

Điều khiến các chuyên gia lo ngại không chỉ là nguy cơ ngộ độc tức thời, mà là những ảnh hưởng lâu dài.

Một bữa ăn không đảm bảo có thể gây tiêu chảy, nôn ói, nhiễm khuẩn. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra âm thầm, kéo dài - với những thực phẩm kém chất lượng nhưng chưa đến mức gây ngộ độc cấp tính - hậu quả có thể lớn hơn nhiều.

Đáng nói, trẻ em lại là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất. Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khiến các em khó chống đỡ trước vi khuẩn, độc tố. Trong khi đó, việc ăn theo suất tập thể khiến nếu có vấn đề, nhiều em sẽ cùng chịu ảnh hưởng một lúc. Trẻ có thể bị rối loạn tiêu hóa, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất.

Đây là những tổn thương không dễ nhìn thấy ngay lập tức, nhưng lại tích lũy theo thời gian.

Khi niềm tin trở thành thứ mong manh nhất

Bữa ăn học đường là kết quả của nhiều khâu: từ nguồn cung thực phẩm, vận chuyển, chế biến đến phân phối. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, toàn bộ chuỗi có thể bị ảnh hưởng.

Vụ thịt lợn bệnh lần này cho thấy một điều rõ ràng: Thực phẩm bẩn hoàn toàn có thể "đi xuyên" qua nhiều lớp kiểm soát nếu các khâu cùng buông lỏng.

Trong khi đó, cơ chế giám sát hiện nay vẫn còn những khoảng trống. Kiểm tra định kỳ có thể bị đối phó. Chuỗi cung ứng nhiều tầng nấc khiến việc truy trách nhiệm không đơn giản. Và phụ huynh - người có quyền lợi trực tiếp - lại gần như đứng ngoài toàn bộ quá trình này.

Điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là một bữa ăn cụ thể, mà là cảm giác không kiểm soát được.

Họ không biết con mình đã ăn gì trong những ngày trước đó. Không biết những gì diễn ra trong bếp ăn mỗi ngày. Và cũng không biết liệu những sự việc vừa bị phát hiện có phải chỉ là phần nổi.

Khi niềm tin bị lung lay, bữa cơm bán trú, vốn là điều bình thường, lại trở thành nỗi lo thường trực.

Vụ việc lần này không chỉ đặt ra câu hỏi về thịt lợn bệnh, mà còn về một vấn đề lớn hơn: Khi trẻ em - những người cần được bảo vệ nhất - lại có nguy cơ trở thành "đầu ra" cho thực phẩm kém chất lượng; Khi các sự cố lặp lại qua từng năm; Khi phụ huynh không thể tự kiểm chứng... thì còn bao nhiêu thứ đang đi vào bữa ăn của trẻ mà chúng ta chưa kịp biết?