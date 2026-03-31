Có những câu hỏi mà một người làm cha, làm mẹ không bao giờ muốn phải đặt ra. Câu hỏi đó, tuần này, đang ám ảnh hàng vạn phụ huynh Hà Nội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, một đường dây khép kín đã thu gom lợn mắc dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung rồi đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh - và cuối cùng, vào suất ăn bán trú của một số trường học trên địa bàn thành phố (theo bài báo đăng ngày 29/3 trên ANTĐ). Tổng khối lượng thịt lợn bệnh được tiêu thụ ước tính gần 300 tấn, tương đương 3.600 con.

Trong đường dây đó, có sự tham gia của chính những cán bộ kiểm dịch - những người được giao nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng - để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn chết được đưa vào giết mổ.

Đọc đến đây, nhiều người sẽ dừng lại. Không phải vì bàng hoàng - chúng ta đã bị tập nhiễm với những tin tức kiểu này quá lâu rồi - mà vì một cảm giác khác, nặng nề hơn: bất lực.

Hệ thống kiểm soát đã thất bại không phải do lỗ hổng kỹ thuật, mà do con người cố tình tạo ra lỗ hổng. Giấy kiểm dịch bị làm giả. Quy trình bị phá vỡ từ bên trong. Phụ huynh trường tiểu học Cự Khê phát hiện thịt bốc mùi không phải nhờ một hệ thống giám sát nào - mà vì họ tự đến trường kiểm tra (ANTV).

Nghĩa là: Lớp phòng vệ cuối cùng hóa ra lại chính là cha mẹ chúng ta?

Và điều đó đặt ra một trách nhiệm mà không bậc phụ huynh nào muốn nhận, nhưng không thể từ chối: Dạy con tự bảo vệ mình. Mặc dù nhà nước đã có những biện pháp điều tra, trừng phạt kịp thời, nhưng cho đến bản tin ngày 30/3 trên VTV, tôi lại càng cảm thấy lo sợ cho đứa con mới học lớp 3 của mình. Danh sách các trường chưa được công bố, nhưng vì chưa được công bố công khai, đứa trẻ nào cũng có thể là nạn nhân.

Bản tin ngày 30/3 trên VTV1 về tình trạng thực phẩm bẩn.

Khi con ở trong bếp của người khác

Thực tế là trẻ em - đặc biệt ở cấp tiểu học - không có khả năng từ chối bữa ăn tập thể. Các em không biết thực phẩm được lấy từ đâu, không biết giấy kiểm dịch là thật hay giả. Nhưng các em có thể học được điều đơn giản hơn: nhận ra cái bất thường trước khi đưa vào miệng.

Đây không phải là kỹ năng cao siêu. Đây là bản năng mà người lớn vốn có nhưng thường quên dạy lại cho trẻ, vì chúng ta mặc nhiên tin rằng thức ăn ở trường phải an toàn.

Chúng ta đã quá tin.

Dạy con nhận biết thực phẩm bẩn - bắt đầu từ thịt lợn

Thịt lợn là nguyên liệu phổ biến nhất trong bếp ăn học đường Việt Nam, xuất hiện trong hầu hết các món: canh, xào, kho, ninh xương, chả, nem, ruốc. Vì thế, đây là nơi bắt đầu tốt nhất để dạy trẻ quan sát.

Nhận biết thịt lợn sống bất thường (dành cho trẻ lớn hơn, hoặc khi mua tại chợ cùng bố mẹ)

Thịt lợn tươi sạch có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, bề mặt hơi ẩm nhưng không nhớt, không có mùi ngoài mùi tanh nhẹ tự nhiên. Mỡ trắng đục, chắc. Nếu ấn ngón tay vào, thịt đàn hồi trở lại.

Thịt đáng ngờ thường có một hoặc nhiều dấu hiệu sau: màu tái xám hoặc thâm bầm không đều, bề mặt nhớt hoặc có lớp màng, mùi chua hoặc mùi tanh nồng khó chịu, mỡ có màu vàng ố hoặc mềm nhũn bất thường. Thịt lợn bệnh đặc biệt có thể có các đốm xuất huyết đỏ nhỏ dưới da hoặc trên bề mặt thịt.

Nhận biết qua món đã chế biến - điều trẻ em cần biết nhất

Đây mới là kỹ năng thực sự hữu ích với trẻ trong môi trường bán trú, vì các em chỉ tiếp xúc với thức ăn đã nấu xong.

Dạy con quan sát và ngửi trước khi ăn , không phải trong lúc hoặc sau khi ăn:

- Mùi: Thức ăn từ thịt lợn có mùi chua, khét, hoặc mùi lạ không giống bình thường ở nhà - không ăn. Mùi ôi thiu thường bị che lấp bằng gia vị mạnh (ngũ vị hương, tiêu nhiều, màu thực phẩm), nhưng vẫn có thể nhận ra nếu trẻ quen chú ý.

- Màu sắc: Thịt trong món kho, xào mà có màu tối bất thường, hoặc miếng thịt có vùng thâm xỉn không đều - đáng ngờ.

- Kết cấu: Thịt luộc hoặc hầm mà bở, vữa ra ngay khi đũa chạm vào, hoặc ngược lại - dai cứng bất thường, không chín đều - là dấu hiệu chất lượng kém.

- Nước dùng/canh: Nước canh đục ngầu, nổi váng màu lạ, hoặc có mùi hắc - không uống nước canh.

- Giò, chả, ruốc: Đây là những món dễ che giấu nguyên liệu kém chất lượng nhất. Dạy trẻ chú ý nếu giò có màu xám xịt thay vì hồng nhạt, hoặc ruốc có mùi lạ, vị đắng hậu.

Thức ăn làm bằng thịt sạch không có mùi lạ, màu sắc tươi, kết cấu miếng thịt chắc.

Dạy con làm gì khi nghi ngờ

Quan trọng không kém là dạy con phản ứng - không chỉ nhận biết.

Nói với con rõ ràng: "Nếu con thấy thức ăn có mùi lạ hoặc trông không bình thường, con được phép không ăn. Không cần giải thích, không cần sợ bị la". Nhiều trẻ ép mình ăn vì sợ làm phiền cô giáo, sợ bị chê kén ăn. Đây là phản xạ cần được điều chỉnh.

Sau đó, dặn con nói với bố mẹ khi về nhà - mô tả cụ thể: hôm nay thức ăn có mùi gì, trông như thế nào, con ăn được bao nhiêu. Những thông tin nhỏ đó, tích lũy qua nhiều ngày, có thể giúp phụ huynh phát hiện vấn đề trước khi nó leo thang.

Điều chúng ta không nên chấp nhận

Dạy con tự bảo vệ là cần thiết. Nhưng đó không phải lý do để chúng ta buông tay với hệ thống.

Một chính sách bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học - vốn là chủ trương đúng đắn và nhân văn - không thể trở thành cơ hội cho các đường dây trục lợi có sự bảo kê từ bên trong. Cơ quan công an khẳng định sẽ kiên quyết triệt xóa các đường dây thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm kể cả cán bộ thoái hóa, biến chất. Chúng ta ghi nhận điều đó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, lời hứa phải đi kèm với cơ chế giám sát minh bạch, thường xuyên, có sự tham gia thực chất của phụ huynh - không chỉ sau khi scandal vỡ lở.

Đến lúc này, mỗi phụ huynh có con ăn bán trú tại Hà Nội đều có quyền đặt câu hỏi với nhà trường về nhà cung cấp thực phẩm, về quy trình kiểm tra đầu vào, về ai chịu trách nhiệm nếu có vấn đề. Không phải để gây áp lực, mà vì đó là quyền của chúng ta.

Và trong khi chờ câu trả lời - hãy dạy con biết ngửi, biết nhìn, biết nói.