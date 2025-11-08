Trẻ 16 tháng tuổi nguy kịch vì cúm A bội nhiễm phổi

Bé gái 16 tháng tuổi ở Hà Nội, được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục, ho khan, sổ mũi, sau đó khò khè và ho có đờm đặc. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với cúm A , phổi có dấu hiệu bội nhiễm, nghe phổi nhiều rải ẩm, ran rít hai bên.

Hình ảnh X-quang phổi xác định tổn thương phế quản, phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt. Xét nghiệm máu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, chỉ số bạch cầu tăng 13,8 G/L, CRP cao gấp hơn 10 lần bình thường. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết .

Sau hai ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đáp ứng tốt, giảm sốt, cải thiện hô hấp, ăn bú trở lại nhưng vẫn cần theo dõi sát.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho trẻ mắc cúm A. (Ảnh: Thanh Sơn)

Một trường hợp khác là bé gái 10 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, ho nhiều, nôn hơn 10 lần mỗi ngày, có lúc nôn rớm máu. Trẻ mệt lả, đau nhức toàn thân, đau đầu dữ dội, những triệu chứng điển hình của cúm A. May mắn, ca bệnh được phát hiện sớm, chưa có biến chứng và đang được điều trị theo đúng phác đồ.

Theo ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao. “Giai đoạn đầu của cúm A thường giống các bệnh virus hô hấp khác, nhưng có thể diễn tiến rất nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Ông cho biết, hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao, ho tăng dần, sổ mũi, mệt mỏi, quấy khóc. Trẻ lớn thường có cảm giác đau mỏi người, nhức xương khớp. Một số trẻ có thể co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Khi bệnh nặng, trẻ trở nên lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, những dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo phụ huynh không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, khi trẻ sốt, ho. “Đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm giúp chẩn đoán đúng và điều trị theo phác đồ, hạn chế biến chứng nguy hiểm ”, ông nói.

Trước tình hình các ca cúm A tăng nhanh trong thời điểm giao mùa, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, nhấn mạnh việc tiêm vaccine phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe.

“Thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus cúm lây lan mạnh. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh biến chứng nặng, nhất là với trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền”, bà nói.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình và trường học.