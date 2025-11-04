Sau khi mắc cúm A/B, bố mẹ cần chú ý dinh dưỡng cho bé thế nào để con nhanh hồi phục?

Sau khi trải qua những ngày ốm mệt mỏi vì cúm A hoặc cúm B, cơ thể của trẻ nhỏ thường suy nhược, sức đề kháng giảm rõ rệt. Nhiều bé chán ăn, gầy rộc đi, thậm chí có bé vẫn còn ho, sổ mũi, ngủ kém. Đây là giai đoạn mà việc phục hồi dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng không kém gì quá trình điều trị, bởi chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bé nhanh lấy lại năng lượng, tăng sức đề kháng và hạn chế tái phát bệnh.

1. Ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu hóa

Sau cúm, hệ tiêu hóa của bé thường yếu, vì vậy bố mẹ không nên ép con ăn quá nhiều ngay. Hãy bắt đầu bằng các món dễ nuốt như cháo, súp, mì nui hầm, sau đó tăng dần độ đặc. Trong cháo, mẹ nên cho thêm thịt nạc, cá hồi, trứng hoặc đậu hũ để bổ sung đạm – chất nền giúp cơ thể tái tạo tế bào và phục hồi tổn thương nhanh hơn.

2. Bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau củ quả tươi

Các loại vitamin A, C, E, cùng kẽm và sắt đóng vai trò tăng miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Mẹ có thể cho bé ăn thêm cam, quýt, kiwi, chuối, khoai lang, cà rốt, bí đỏ hoặc rau cải xanh. Nếu bé vẫn còn ho, nên tránh các loại trái cây quá chua hoặc lạnh.

3. Uống đủ nước và thêm nước ấm, canh, sữa

Sau thời gian bị sốt và đổ mồ hôi, cơ thể bé dễ mất nước. Vì thế, mẹ cần cho con uống đủ nước, có thể là nước ấm, nước canh rau củ, nước ép loãng hoặc sữa ấm. Tuyệt đối không cho trẻ uống nước lạnh, nước có gas hoặc đồ ngọt công nghiệp vì dễ kích thích cổ họng và làm ho nặng hơn.

4. Tăng cường thực phẩm giàu lợi khuẩn

Hệ vi sinh đường ruột cũng bị ảnh hưởng sau đợt ốm. Mẹ có thể cho con ăn thêm sữa chua hoặc uống men vi sinh để giúp tiêu hóa tốt hơn, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

5. Ăn ít nhưng chia nhiều bữa

Không nên ép bé ăn nhiều trong một bữa, nhất là khi bé chưa có cảm giác ngon miệng. Thay vào đó, mẹ nên chia nhỏ thành 5–6 bữa mỗi ngày, lượng vừa phải, giúp dạ dày con dễ chịu và hấp thu trọn vẹn dưỡng chất.

6. Hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh

Giai đoạn phục hồi, cơ thể bé cần dinh dưỡng lành mạnh. Thức ăn dầu mỡ, cay nóng hay nhiều phụ gia chỉ khiến hệ tiêu hóa thêm mệt mỏi và kéo dài thời gian hồi phục.

7. Đừng quên giấc ngủ và vận động nhẹ

Ngoài dinh dưỡng, giấc ngủ đủ và môi trường yên tĩnh giúp bé hồi phục nhanh hơn. Khi con khỏe hơn, mẹ có thể cho bé vận động nhẹ để tăng lưu thông khí huyết và cải thiện sức đề kháng.

Sau cúm, nhiều bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần hết sốt là con đã khỏi hoàn toàn. Nhưng thực tế, giai đoạn hồi phục mới là lúc cơ thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Một chế độ ăn đủ chất – đúng cách – đúng thời điểm không chỉ giúp con khỏe lại nhanh mà còn là nền tảng để con chống chọi tốt hơn với các đợt bệnh sau. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và đồng hành cùng con bằng sự tinh tế và thấu hiểu – như cách một người mẹ chăm vườn hoa nhỏ sau cơn bão, để hoa lại được nở rực rỡ như trước.