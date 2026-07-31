Trào lưu "giảm cân bằng matcha" gây sốt ở Nhật: Uống mỗi ngày có thể giảm 2-3kg/tháng?

Những năm gần đây, không chỉ là thức uống "quốc dân" của Nhật Bản, matcha (bột trà xanh) đang trở thành xu hướng giảm cân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước phương Tây.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng việc uống một tách matcha không đường mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục, đã mang lại kết quả giảm cân rõ rệt hơn mong đợi. Trên thực tế, matcha không chỉ là thức uống trà chiều không thể thiếu, mà nhờ hàm lượng catechin và caffeine dồi dào, nó còn trở thành "trợ thủ giảm cân" được nhiều người đam mê thể dục và những người đang cố gắng giảm cân ưa chuộng.

Vậy chế độ ăn kiêng matcha thực chất là gì? Liệu nó có thực sự là "vũ khí bí mật" giúp đốt mỡ? Hay đây chỉ là một trào lưu được thổi phồng?

Matcha giảm cân là gì?

"Phương pháp giảm cân bằng matcha" thực chất không phải là chế độ ăn đặc biệt hay công thức thần kỳ. Đây là thói quen bổ sung matcha nguyên chất không đường vào chế độ ăn hằng ngày nhằm hỗ trợ quá trình giảm mỡ.

Điểm khác biệt giữa matcha và trà xanh thông thường là toàn bộ lá trà được nghiền thành bột mịn. Khi uống, người dùng hấp thụ gần như toàn bộ dưỡng chất có trong lá trà thay vì chỉ chiết xuất một phần như trà pha thông thường.

Matcha chứa nhiều hợp chất sinh học như:

Catechin (đặc biệt là EGCG)

Caffeine tự nhiên L-theanine

Chất chống oxy hóa

Đây đều là những thành phần được nghiên cứu có liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng và oxy hóa chất béo.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn matcha nguyên chất, không thêm đường. Các loại matcha latte, trà sữa matcha hay đồ uống pha nhiều kem, syrup có thể chứa lượng đường và calo rất cao, khiến mục tiêu giảm cân phản tác dụng.

Vì sao matcha được xem là "đồng minh" của người muốn giảm mỡ?

1. Có thể hỗ trợ tăng quá trình đốt mỡ

Nhiều nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh, đặc biệt là EGCG, có thể góp phần thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo khi kết hợp với vận động.

Trong khi đó, caffeine giúp tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn và cải thiện hiệu suất luyện tập.

Sự kết hợp của hai hoạt chất này khiến matcha trở thành thức uống được nhiều người tập gym hoặc giảm mỡ lựa chọn.

2. Giúp tỉnh táo nhưng ít gây "bồn chồn" hơn cà phê

Matcha chứa L-theanine - một axit amin gần như chỉ có trong trà.

Hoạt chất này giúp làm dịu tác động kích thích của caffeine, tạo cảm giác tỉnh táo nhưng không quá căng thẳng hay hồi hộp như khi uống cà phê ở một số người.

Nhờ đó, nhiều người cảm thấy tập trung hơn khi làm việc hoặc tập luyện.

3. Có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn

Không phải thuốc giảm cân, nhưng một số người nhận thấy sau khi uống matcha họ ít thèm đồ ngọt hoặc ăn vặt hơn.

Điều này có thể giúp việc duy trì chế độ ăn giảm năng lượng trở nên dễ dàng hơn.

4. Bổ sung nhiều chất chống oxy hóa

Ngoài lợi ích với cân nặng, matcha còn nổi tiếng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Đây cũng là lý do thức uống này được nhiều người lựa chọn như một phần của lối sống lành mạnh.

Uống matcha thế nào để không "uống nhầm thành tăng cân"?

Nếu muốn tận dụng lợi ích của matcha trong quá trình giảm mỡ, cách uống quan trọng không kém bản thân nguyên liệu.

Bạn có thể tham khảo một số cách kết hợp:

Buổi sáng: 1 thìa cà phê matcha nguyên chất pha với sữa đậu nành không đường. Hoặc pha cùng sữa tươi giàu protein hay sữa yến mạch không đường.

Đây là lựa chọn giúp tăng cảm giác no và bổ sung thêm protein.

Bữa phụ buổi chiều: Có thể trộn matcha với sữa chua Hy Lạp, hạt chia, một ít quả mọng. Món ăn này vừa giàu protein vừa hạn chế lượng đường.

Trước khi tập luyện: Uống một ly matcha không đường khoảng 30-60 phút trước khi tập có thể giúp tăng sự tỉnh táo và cải thiện hiệu suất vận động ở một số người.

Điều cần ghi nhớ là tránh thêm syrup đường, kem tươi, trân châu, Whipping cream, sữa đặc... vì những nguyên liệu này có thể khiến lượng calo tăng vọt.

Uống matcha giúp giảm cân: Bạn có thể giảm bao nhiêu kg trong một tháng?

Matcha không phải là thức uống thần kỳ hứa hẹn giảm cân tức thì, nhưng khi kết hợp với chế độ ăn uống kiểm soát và tập thể dục thường xuyên, nó thực sự có thể giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn nhiều.

Nhiều người đang cố gắng giảm cân đã chia sẻ rằng uống 1 đến 2 cốc matcha không đường mỗi ngày, cùng với việc giảm lượng calo nạp vào và tập thể dục 3 đến 5 lần một tuần, có thể giúp giảm khoảng 2-3kg mỗi tháng. Một số người thậm chí còn nhận thấy rằng họ ít thèm ăn hơn, đổ mồ hôi nhanh hơn khi tập thể dục và có những thay đổi nhanh hơn về vóc dáng so với chỉ ăn kiêng đơn thuần.

Mặc dù cơ thể mỗi người khác nhau và kết quả có thể khác nhau, nhưng việc biến matcha thành thói quen hàng ngày không chỉ cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào mà còn có khả năng trở thành "vũ khí bí mật" giúp vượt qua giai đoạn chững cân, giúp hành trình giảm cân suôn sẻ hơn mong đợi.

Matcha có phải "thần dược" giảm cân?

Câu trả lời là không.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chỉ cần uống matcha là có thể giảm cân đáng kể.

Các nghiên cứu hiện nay chỉ ghi nhận rằng catechin và caffeine trong trà xanh có thể hỗ trợ tăng nhẹ quá trình tiêu hao năng lượng và oxy hóa chất béo, nhưng hiệu quả thường khá khiêm tốn nếu không kết hợp chế độ ăn hợp lý và luyện tập.

Nếu xem matcha là một phần của lối sống lành mạnh thay vì "thức uống thần kỳ", đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao và ít calo khi uống nguyên chất.