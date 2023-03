Tranh cãi việc Song Hye Kyo hay sao nữ này sẽ thắng Baeksang: Ai cũng đỉnh nhưng mỹ nhân The Glory vẫn kém một điểm

Bình luận của netizen:

- Vai diễn của Park Eun Bin phức tạp hơn, vì vậy tôi nghĩ cô ấy xứng đáng giành chiến thắng.

- Park Eun Bin có thể đảm nhận vai Moon Dong Eun, nhưng tôi không nghĩ Song Hye Kyo có thể đảm nhận được vai Woo Young Woo đâu.

- Nếu Song Hye Kyo thắng giải nữ chính thì Park Eun Bin chắc chắn là Daesang.

- Cả hai đều rất tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ Park Eun Bin sẽ chiến thắng.

- Vote Park Eun Bin nhé, quá nhập vai, còn trong The Glory riêng tôi thấy Sara với Yeon Jin diễn như kiểu bị điên thực sự ý. Song Hye Kyo thì quá bứt phá nhưng vẫn có cảm giác đây là một người biết diễn thôi chứ chưa hoà mình hẳn vào nhân vật.

- Vote Park Eun Bin dù thích The Glory hơn. The Glory viral do cả dàn cast, kịch bản gắn liền với thực tế, đạo diễn,... Nên dù Kyo đóng đạt đấy nhưng không hoàn toàn là điểm sáng của bộ phim. Vai diễn của Park Eun Bin lại có phần khó và diễn biến phức tạp hơn, nhắc đến phim nghĩ ngay đến Bin đầu tiên.