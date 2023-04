Tranh cãi việc mỹ nhân vượt qua Song Hye Kyo để nhận cát-xê cao nhất phim Hàn: Diễn xuất bất ổn, năng lực không xứng tầm?

Mới đây, trang tin OSEN đưa tin IU hiện đang là nữ diễn vuên nhận được mức đãi ngộ cao nhất trong làng phim Hàn Quốc. Trang này cho biết cô được trả tới 500 triệu won cho mỗi tập phim của series gốc Netflix - You have done well. Trang này còn nhấn mạnh việc IU kiếm được hơn 35 tỷ won doanh thu mỗi năm và có kế hoạch chỉ tập trung vào việc quay phim cho You have done well trong năm tới. Ngoài ra, lý do IU nhận được thù lao như vậy là do mức độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên trong mấy năm gần đây.



IU nhận cát-xê lên tới 500 triệu won cho mỗi tập phim? (Ảnh: Naver)

Dẫu vẫn biết IU đang là một cái tên vô cùng ăn khách nhưng con số này vẫn khiến khán giả ngã ngửa. Nó cao hơn hẳn mức thù lao 200 triệu won/tập mà Song Hye Kyo hay Jeon Ji Hyun nhận được. Chính bởi vậy trước thông tin này, khán giả bùng nổ tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng IU diễn xuất thất thường, năng lực không thực sự xứng đáng với số tiền nhận được.



Song Hye Kyo thua xa IU? (Ảnh: Naver)

Bình luận của khán giả (Ảnh chụp màn hình)

Trước thông tin này, Netflix và đại diện của IU đã lập tức phủ nhận. Thế nhưng vấn đề năng lực diễn xuất của IU vẫn bị đem ra bàn luận. Sở dĩ có điều này là bởi IU vốn là một idol lấn sân, từng có quá khứ bị chê bai rất nhiều về diễn xuất. Mấy năm gần đây, những lời chê bai mới bắt đầu ít đi.



IU đang có nhiều tiến bộ về diễn xuất nhưng vẫn ít nhiều gây tranh cãi (Ảnh: Naver)

Nói thêm về You have done well, đây là bộ phim mà IU sẽ đóng chung với Park Bo Gum. Phim lấy bối cảnh những năm 1950 ở đảo Jeju, chi phí sản xuất dự kiến sẽ rất lớn, với con số dự kiến vượt quá 60 tỷ won.



IU và Park Bo Gum (Ảnh: Naver)